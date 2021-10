Když týden předtím Sokol pověstným gólem do šatny vymazal ztrátu proti Kutné Hoře, byl z toho ve druhé půli střelecký koncert kohoutů a celkem pět kousků v síti soupeře. Tochovický zápas ale v poločase stejný scénář opustil. Jediným střelcem byl po změně stran náhradní kapitán domácích Pazderník.

„Rozhodně gólů mohlo být víc. Hráli jsme velmi dobře, dařila se nám kombinace,“ pochvaloval si dvaadvacetiletý zaskakující lídr.

Hostům z Mělnicka se zápas hodnotil o dost hůř. „Přijeli jsme pro tři body, odjíždíme s prázdnou,“ posteskl si trenér Miroslav Kratochvíl.

Jak viděl dění na hřišti? „Po několika šancích na obou stranách v úvodu to bylo dlouho nula-nula, než se pak domácí dostali do vedení. My jsme zaslouženě srovnali de facto po jediné střele na bránu v prvním poločase a rohovém kopu, který jsme z toho vytěžili,“ vrátil se po stopách poločasové remízy.

Soupeř se ale z inkasované branky tentokrát dokázal vzpamatovat a Pazderník dvacet minut před koncem vrátil domácím vedení. Chvíli nato šli navíc hosté do deseti. Hřiště musel opustit Moravec, který se dopustil dvou žlutých zákroků v krátkém rozmezí.

„Ve druhém poločase nás domácí přetlačili svojí hrou a důrazem. Něco podobného jako jsme zažili ve Vysokém Mýtě. Důraz byl nadevše, ale o fotbalovosti se příliš mluvit nedá. Nakopávaná, strašné množství soubojů ve středu hřiště,“ vstřebával porážku Miroslav Kratochvíl.

Že se s přibývajícím časem odehrávala na trávníku spíš válka než fotbal, po utkání připouštěly hlasy z obou táborů. Podle libišského kouče měla svůj podíl i rozhodčí Hessová. „Hru příliš nezvládala. Měl jsem jen strach, že se na jedné či druhé straně někdo zraní. K tomu ve finále i došlo. Domácí hráč měl něco s kolenem, ale snad bude v pořádku. Přejeme mu, aby byl. Za zdraví to nestojí,“ uzavřel trenér Libiše.

Tochovice – Libiš 2:1 (1:1)

Branky: 37. Čížek, 71. Pazderník – 45. Šmíd. Rozhodčí: Hessová. ŽK: 3:4. ČK: 76. Moravec. Diváci: 100. Libiš: Brožek – Macháček, Šmíd, Kocourek (65. Ratner), Terentiev, Přibyl, Vetešník (72. Stibora), Lohoyda, Moravec, Tylšar (77. Menčl), Šoupa.