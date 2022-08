Mohl byste znovu shrnout příchody a odchody v klubu? Je už tým ve finálním složení?

V letní pauze jsme udělali celkem velký řez kádrem. Pokud se podívám na ostatní týmy naší skupiny, tak se jednalo o největší pohyb hráčů v soutěži. Věřím, že toto okysličení týmu pomůže k novému impulsu v nadcházející sezoně. Aktuálně jsme ve stavu, kdy skončil Dědek, Klobása, Halbich, Rejman, Krčmář, Pávek, Malák a Radosta. Všem hráčům přeji, ať se jim daří v nových klubech. S většinou jsme se měli možnost rozloučit osobně. U některých jsme se toho bohužel nedočkali. Nově máme do klubu potvrzeny tyto hráče: Lukáš Kühnel – přestup z FK Loko Vltavín, Denys Tokar – přestup z FC Slavoj Vyšehrad, Nikolas Dobiáš – přestup z VOŠ a SOŠ Roudnice, Petr Kalabiška – návrat z hostování, Jaromír Ježek – přestup z FC Slovan Liberec, Matyáš Kasal – přestup z FK Dukla Praha, Patrik Šamša – přechod z U19. Aktuálně je na zkoušce i Radek Šiler, který je hráčem naší U19. Dále máme v jednání a už s námi trénují i další hráči. Finální složení očekáváme tedy někdy v průběhu prvních kol. Po zkušenosti z minulého roku si chceme nechat do prvních kol širší kádr pro případná zranění.

Skvělý start do sezony! Libiš v Mol cupu vyřadila nováčka ČFL

Začátek soutěže se bližší. Jak je tým připraven a s jakým cílem půjdete do soutěže?

Odehraná utkání nám ukázala, na čem je potřeba co nejrychleji zapracovat. Celkově potřebujeme co nejdříve utužit partu a nechat v prvních kolech na hřišti vše. Je jasné, že nebudeme ještě tolik sehraní, ale musíme to zvládnout nasazením a bojovností. Do soutěže jdeme opět s těmi nejvyššími ambicemi. Pro podzim je náš cíl být rozhodně ve špičce soutěže. Trenéři i hráči musí využít nasbírané zkušenosti z minulé sezony.

Co říkáte na složení týmů v divizi a kdo podle vás bude letos největší aspirant na postup?

Skupina se hodně změnila. Po třech letech budeme začínat jinde než v Dobříši. Čekají nás celkem velké dálky, ale také opět derby s Libiší. Na nové složení se těšíme a jsme plní očekávání. V prvních kolech nás dle mého čekají ti nejsilnější soupeři a budoucí aspiranti na postup – Kladno, Česká Lípa, Kosmonosy a pak dále ještě Český Brod. V pátém kole se už ukáže, jak na tom kdo je.

Neratovický rozjezd pohárem zabrzdily penalty, v Libiši se nehrálo

Máte za sebou předkolo Mol cupu, kde jste vypadli smolně na penalty s Čáslaví. Jak hodnotíte tento zápas?

Byl to první soutěžní zápas, který ukázal, že nám stále dělá obrovský problém důraz v obou vápnech. Zápas byl ve vysokém tempu po dobu sto dvaceti minut. Oba týmy byly lepší v nějaké z částí zápasu. Rozhodly až penalty ve prospěch Čáslavi. Zápas však splnil to, co měl. V Březové, kam jedeme v sobotu v 6:20 ráno, nás čeká úplně jiné utkání a soutěž. Žádné nastavení ani penalty.

Podzimní program divize B

∙ 1. KOLO – 6. a 7. SRPNA 2022: Vilémov – Louny, Admira Praha B – Újezd Praha, Březová – Neratovice, Kladno – Štětí, Kosmonosy – Cheb, Č. Lípa – Slaný, Chomutov – Č. Brod, Libiš – Meteor Praha



∙ 2. KOLO – 13. a 14. SRPNA 2022: Louny – Meteor Praha, Č. Brod – Libiš, Slaný – Chomutov, Cheb – Č. Lípa, Štětí – Kosmonosy, Neratovice – Kladno, Újezd Praha – Březová, Vilémov – Admira B



∙ 3. KOLO – 20. a 21. SRPNA 2022: Admira Praha B – Louny, Březová – Vilémov, Kladno – Újezd Praha, Kosmonosy – Neratovice, Č. Lípa – Štětí, Chomutov – Cheb, Libiš – Slaný, Meteor – Č. Brod



∙ 4. KOLO – 27. a 28. SRPNA 2022: Louny – Č. Brod, Slaný – Meteor Praha, Cheb – Libiš, Štětí – Chomutov, Neratovice – Č. Lípa, Újezd Praha – Kosmonosy, Vilémov – Kladno, Admira Praha B – Březová



∙ 5. KOLO – 3. a 4. ZÁŘÍ 2022: Březová – Louny, Kladno – Admira Praha B, Kosmonosy – Vilémov, Č. Lípa – Újezd Praha, Chomutov – Neratovice, Libiš – Štětí, Meteor Praha – Cheb, Český Brod – Slaný



∙ 6. KOLO – 10. a 11. ZÁŘÍ 2022: Louny – Slaný, Cheb – Č. Brod, Štětí – Meteor Praha, Neratovice – Libiš, Újezd Praha – Chomutov, Vilémov – Česká Lípa, Admira Praha B – Kosmonosy, Březová – Kladno



∙ 7. KOLO – 17. a 18. ZÁŘÍ 2022: Kladno – Louny, Kosmonosy – Březová, Česká Lípa – Admira Praha B, Chomutov – Vilémov, Libiš – Újezd Praha, Meteor Praha – Neratovice, Č. Brod – Štětí, Slaný – Cheb



∙ 8. KOLO – 24. a 25. ZÁŘÍ 2022: Louny – Cheb, Štětí – Slaný, Neratovice – Č. Brod, Újezd Praha – Meteor Praha, Vilémov – Libiš, Admira Praha B – Chomutov, Březová – Č. Lípa, Kladno – Kosmonosy



∙ 9. KOLO – 1. a 2. ŘÍJNA 2022: Kosmonosy – Louny, Č. Lípa – Kladno, Chomutov – Březová, Libiš – Admira Praha B, Meteor Praha – Vilémov, Č. Brod – Újezd Praha, Slaný – Neratovice, Cheb – Štětí



∙ 10. KOLO – 8. a 9. ŘÍJNA 2022: Louny – Štětí, Neratovice – Cheb, Újezd Praha – Slaný, Vilémov – Č. Brod, Admira Praha B – Meteor Praha, Březová – Libiš, Kladno – Chomutov, Kosmonosy – Č. Lípa



∙ 11. KOLO – 15. a 16. ŘÍJNA 2022: Č. Lípa – Louny, Chomutov – Kosmonosy,Libiš – Kladno, Meteor – Březová, Č. Brod – Admira B, Slaný – Vilémov, Cheb – Újezd Praha, Štětí – Neratovice



∙ 12. kolo – 22. a 23. října 2022: Louny – Neratovice, Újezd Praha – Štětí, Vilémov – Cheb, Admira Praha B – Slaný, Březová – Č. Brod, Kladno – Meteor Praha, Kosmonosy – Libiš, Česká Lípa – Chomutov



∙ 13. KOLO – 29. a 30. ŘÍJNA 2022: Chomutov – Louny, Libiš – Č. Lípa, Meteor Praha – Kosmonosy, Český Brod – Kladno, Slaný – Březová, Cheb – Admira Praha B, Štětí – Vilémov, Neratovice – Újezd Praha



∙ 14. KOLO – 5. a 6. LISTOPADU 2022: Louny – Újezd Praha, Vilémov – Neratovice, Admira Praha B – Štětí, Březová – Cheb, Kladno – Slaný, Kosmonosy – Český Brod, Česká Lípa – Meteor Praha, Chomutov – Libiš



∙ 15. KOLO – 12. a 13. LISTOPADU 2022: Libiš – Louny, Meteor Praha – Chomutov, Český Brod – Česká Lípa, Slaný – Kosmonosy, Cheb – Kladno, Štětí – Březová, Neratovice – Admira Praha B, Újezd Praha – Vilémov