„Fotbal je o gólech a nám to tam momentálně nepadá,“ našel kapitán Tomáš Chlumecký společný jmenoval s předešlým zápasem.

Výsledek se zrodil už během prvního poločasu. Jako první udeřili Západočeši. „Vstup do zápasu nám dnes nevyšel, Sokolov byl lepší ve všech atributech, ať už se jednalo o presink, souboje, sbírání odražených míčů. Nicméně okolo 20. minuty si myslím, že jsme zápas převzali do své režie a byli na hřišti lepší. Bohužel jsme dostali gól ze standardní situace,“ litoval Chlumecký situace z 26. minuty. To si kapitán Krlička našel v šestnáctce přímý kop a Ordelt se po jeho přesné hlavičce pouze ohlédl.

Vyrovnání ještě před odchodem do šatny přinesl přímočarý výpad Zdeňka Weickerta, který před šestnáctkou napřáhl a levačkou trefil přesně k zadní tyči. Očekávaný obrat ovšem po změně stran nepřišel.

„Druhá půle byla odrazem toho, co nás provází už od letní přípravy, a to je efektivita. Měli jsme minimálně pět jasných brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Fotbal je o gólech a nám to tam momentálně nepadá,“ smutnil Chlumecký.