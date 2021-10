Ve druhém poločase padl už jen jeden gól. Jakub Malák oslavil přesnou ranou z šestnáctky svůj návrat na hřiště po jednozápasové pauze. „Druhý poločas byl pro nás těžší v tom, že i kdybychom tady hráli do druhého dne, ten bod by byl asi maximem. Získali jsme ho, takže jsem na druhou stranu spokojený,“ zakončil své hodnocení trenér Brunclík.

„Ztratili jsme tady dva body. První poločas jsme byli lepší a dvěma fatálními chybami v defenzivě jsme darovali soupeři obrat,“ litoval trenér Neratovic Jiří Brunclík. Jeho tým poslal do vedení Vorasický zakončující na desítce trpělivou kombinaci od vlastního brankáře.

Po šesti výhrách v řadě ubrali, smutnit ale úplně nemusí. Bod z Březové po remíze 2:2 má pro fotbalisty Neratovic rozhodně svou váhu. Střídající Jakub Malák jej zachránil až v 90. minutě. Lídr divizní skupiny B navíc právě o něj zvýšil svůj náskok na druhý Most, který našel v Českém Brodě druhého podzimního přemožitele.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.