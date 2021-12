„Trenér Pejša už byl na lavičce A týmu delší dobu, což bylo hlavním důvodem pro změnu. V klubu navíc nastaly další změny, přišlo nové vedení, město koupilo stadion. Celkově to chceme posunout výš a jedním z impulsů bylo to, že přijde nový trenér, který přivede i nové hráče,“ vysvětluje rozhodnutí změnit trenéra Brabec.

Mužstvo ale pod novým vedením nevstoupilo do soutěže ideálně. Poprvé vyhrálo až ve třetím kole, kdy doma udolalo Aritmu Praha 3:1, a po dvou vítězstvích schytalo v pátém kole na domácím stadionu debakl 1:8 od České Lípy. Následovala ještě porážka v Dobříši, pak se ale tým zvedl. Od dalšího utkání neprohrál šestkrát v řadě a v tabulce se posunul směrem vzhůru.

„Ještě pořád doznívala jarní pandemie, někteří hráči byli na dovolených, takže příprava byla rozkouskovaná. Přenesla se tam i dlouhodobá zranění, takže trvalo, než si všechno sedlo a hráči našli společnou řeč s trenérem. To byl důvod špatných výsledků na začátku,“ vysvětluje Brabec. „Až závěr byl výsledkově zase trochu horší, nepovedl se třeba zápas s Meteorem,“ dodává.

Upozorňuje tak na předposlední domácí zápas podzimu, ve kterém Kladno podlehlo pražskému Meteoru 0:2. V dalším klání si Kladeňáci odvezli z Loun bod za remízu 1:1 a v rozlučce před zimní přestávkou si pořádně zastříleli, když doma srazili nedaleké Slaný 8:0. Prosadilo se celkem šest různých střelců a mladíci Tadeáš Pospíšil s Matějem Šnoblem se trefili hned dvakrát.

„Samozřejmě nás těší výkony mladých hráčů. Šnobl a Pospíšil jsou vidět nejvíc, ale prosadili se i další, například Kolářský nebo Noll. Nikdo z těch, co naskočili, nepropadl. Musím pochválit i kluky v béčku. Jsme první v B třídě a mladí kluci to zvládli velmi dobře, i když rok nehráli. V tomto ohledu panuje velká spokojenost,“ pochvaluje si Brabec.

Krajskou soutěž balí další tým, do tabulky přibyly kontumační výhry

Ke spokojenosti má rozhodně důvod. Matěj Šnobl zvládl nastřílet celkem jedenáct gólů a v divizi B je čtvrtým nejlepším kanonýrem. Tadeáš Pospíšil se nemýlil sedmkrát a v týmu je druhý nejproduktivnější. I díky těmto dvěma talentům může Kladno dál pomýšlet na nejvyšší mety. „Chtěli jsme být do třetího místa a pořád na dohled postupu, který je pro nás jasným cílem. Jen nás mrzí, že bodový odstup od prvního místa je tak veliký,“ říká sportovní ředitel klubu.

Kladno dosáhlo na vytyčené umístění v tabulce a i přes počáteční potíže je v tabulce třetí za Mostem a Neratovicemi. Na první celek už ale ztrácí sedm bodů. Kladeňáci přesto budou chtít na jaře promluvit do bojů o postup do ČFL. „Chceme postoupit do třetí ligy, abychom měli mladým hráčům co nabídnout a neodcházeli nám v mládeži do jiných klubů,“ vysvětluje Brabec.

Dá se tedy očekávat, že Kladno bude na jaře největší favority prohánět. Potřebuje ale za každou cenu porazit jak Neratovice, tak Most, a přestat zbytečně ztrácet body, jako se to stávalo na podzim. Vysoké vítězství 8:0 z posledního soutěžního zápasu před zimní přestávkou ale může navádět k optimismu. Vypadá to, že mužstvo už si na nového trenéra plně zvyklo a na jaře to bude moci rozbalit naplno.