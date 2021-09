Jak jste se vlastně ocitl v Libiši?

Skončil jsem ve Zbuzanech, kde došlo k nějakým neshodám. Nesouhlasil jsem s tím, jak se fotbal dělat nemá. To bylo v podstatě ještě před sezonou. Čekal jsem, že se to zvrátí, což se zatím nestalo a je to na nějaké cestě, takže uvidíme. Do toho jsem dostal nabídku přes pana Zvoniče s tím, že tady se sezona zatím nepotkávala s očekáváními. Chtěli změnu. Říkal jsem, nechte mu čas. Udělalo se to po utkání s Kolínem, takže v týdnu jsem převzal mančaft a po třech trénincích jsme šli do mistrovského utkání.

Zmiňujete pana Zvoniče (bývalý prvoligový rozhodčí, později například člen vedení klubu v Příbrami)… Uniklo mi, že by byl ve vedení libišského fotbalu…

Je tu myslím v nějakém širším vedení, byl tu už přede mnou.

Vy jste byl před Zbuzany také v Litoměřicku, že?

Souhlasí. Působil jsem tam dva a půl roku, ať už na pozici asistenta, nebo hlavního kouče. S Jardou Veselým, nebo Zdeňkem Haškem jsme tam byli.

Jak jste se hned napoprvé trefoval v Libiši do sestavy? Dělal jste hodně změn oproti té předešlé?

Myslím, že až na výjimky a drobnosti ne. Napověděly mi dosavadní tři tréninky. Viděl jsem, kdo na to má kvalitu, a rozhodl se. Samozřejmě po domluvě s dalšími z realizačního týmu.

Kdybyste měl shrnout, jaký styl fotbalu preferujete?

Rozhodně útočný. Samozřejmě myslíme na zadní kolečka a nechceme dostávat moc branek. Vychází to ze zabezpečené obrany, ale určitě chceme útočit.

Co byste po třech trénincích a jednom utkání řekl o libišském týmu?

Kádr tu není moc široký. Kdo do fotbalu trochu dělá, tak když se na to podívá, tak to zjistí. Nicméně kluci dostali nový vítr do plachet. Už druhý trénink napovídal tomu, že myšlenky, které jsem jim dával do hlavy, vzali. Chtějí za to vzít a makat. A případně se někam posunout.

Měl jste nějaké informace o tom, co bylo problémem mužstva v předešlých kolech?

Nevím přesně, co tu bylo předtím, moc jsem se o to nezajímal. Někteří hráči ale snad i skončili za dobu, co tu byl předchozí trenér. Co asi nefungovalo, byla někdy i prapodivné střídání, která prý trenér nikdy nedokázal vysvětlit. To jsem ale všechno slyšel jen zprostředkovaně.

Předpokládám, že vaše cíle v Libiši jsou jasné: záchrana?

Ano. To mě malinko svazovalo při rozhodování, než jsem sem přišel. Když člověk působí v ČFL, chtěl by hrát co nejvýše a porvat se o přední příčky. Ale respektuji, že to tu chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Potom můžeme přemýšlet o tom, jestli doplnit kádr a jít výš.

Vaše první dojmy celkově z fotbalového prostředí v Libiši?

Fantastické. Myslím, že tu mají hráči první poslední. Všichni se tu nejen o A-mužstvo, ale celkově o klub starají. Ač je to amatérský, je to na profesionální úrovni.

Snažil jsem se najít něco o vaší hráčské kariéře, ovšem bez úspěchu…

V Čechách jsem prakticky vůbec nepůsobil. Už od osmnácti do svých skoro čtyřiatřiceti jsem hrál v Německu na úrovni zhruba divize ČFL, když to převedu na naše soutěže.