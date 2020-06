Novou neratovickou kapitolu sice načal neproměněnou penaltou, později ale týmu pomohl k obratu zápasu s Klíčany z 0:3 na 5:4. „V Poříčanech nastupovalo několik kluků, se kterými jsem v minulosti hrával. S trenérem Zdeňkem Šmejkalem dokonce deset let ve Spartě. To bylo hlavním důvodem, že jsem chtěl zkusit něco nového,“ vrátil se syn bývalého prvoligového obránce ke své misi na Kolínsku. Nyní se už několikátým týdnem vrhá na přípravu s Neratovicemi.

Změnilo se něco za necelý rok od vašeho odchodu?

Hlavní změna je v tom, že místo Tomáše Staňka nás trénuje Jiří Brunclík. Základní osa týmu ale zůstala, tudíž jsem neměl problém se začleněním. Přibylo několik mladých kluků, kteří mají šanci se ukázat a poté se případně posunout dál.

Nedohraná sezona v Poříčanech asi neměla průběh, jaký jste si představovali. Co stálo za pouhými jedenácti body, kterými se tým zařadil mezi hlavní adepty boje o holou záchranu?

Angažmá v Poříčanech bylo složité z více aspektů. Jednou z nevýhod bylo, že se vzhledem k rekonstrukci stadionu musela odehrát podzimní část na neutrálním hřišti. Poříčany jsou známé tím, že hlavně v domácím prostředí, kde mají velkou diváckou podporu, získávají hodně bodů. Dalším problémem byla dlouhodobá zranění některých hráčů ze základní sestavy během prvních kol. Vzhledem k úzkému kádru nebyla kvalita ostatních dostatečná na to, aby je dokázali nahradit.

Nepřišlo tedy nakonec vhod anulování soutěží?

Osobně jsem byl z anulování soutěže zklamaný. Chápu, že vzhledem k situaci to bylo nezbytné a rozumné řešení. Ale v zimě se majitel Poříčan rozhodl, že soutěž zachrání, a kádr se rapidně obměnil. Přišlo šest kvalitních hráčů do základu. Měli jsme tým na to, abychom hráli v horních patrech jarní tabulky. Myslím, že pokud by sezona nebyla předčasně ukončená, v klidu bychom se zachránili. Kvalita kádru v Poříčanech se ukáže v příští sezoně, kdy snad nebude hrozit opakování letošní situace.

Stačil jste sledovat, jak si v soutěži vedou Neratovičtí?

Pravidelně jsem sledoval, jak se klukům daří. Byl jsem se podívat i na několik jejich zápasů a zůstával s některými kluky v kontaktu.

Co jste říkal na to, že se ani jim nedaří, jak byli z minulosti zvyklí?

Je pravda, že lidé v Neratovicích jsou zvyklí, že se posledních několik sezon hraje v horní polovině tabulky, většinou kolem pátého místa. Na podzim kluky potkalo slabší období, kdy bylo méně bodů, než se očekávalo. Jednou za čas to ale potká každý tým. Bližší důvody by lépe řekl někdo z přímých aktérů. V zimě i proto přišel nový impulz v podobě trenéra Brunclíka. Věřím, že v nadcházející sezoně opět budeme hrát v horních patrech.

Jarní sezonu záhy ukončila protiepidemiologická opatření. Jak jste trávil týdny bez fotbalu?

V karanténě, asi jako všichni. S postupným uvolňováním opatření jsem začal s tenisem a dalšími sportovními aktivitami, než jsme mohli znovu pokračovat s fotbalovými tréninky.

Živíte se hraním pokeru. Byla pro vás pandemie komplikací i po této stránce?

Hrání pokeru mě nejen živí, ale především nadále také baví a naplňuje. V průběhu pandemie, kdy byla zavřená kasina, jsem hrával online. Vzhledem k tomu, že stejná opatření zavedly i další státy, začali lidé hrát po síti o to víc. Přibylo tak hodně amatérských hráčů a úroveň se zlepšila.

V Neratovicích máte za sebou první přípravný zápas. Jak jste se ve staronovém prostředí cítil?

Napoprvé jsem se cítil dobře. Některé věci ještě musíme doladit. Přece jen nový trenér chce po týmu určité odlišnosti. Přestože jsme opticky měli od začátku zápasu navrch, hosté se po našich chybách dostali do vedení tři-nula. V tu dobu jsme se ocitli ve velmi složité situaci. Vážím si toho, že jsme i tak nic nezabalili a dokázali zápas otočit.

V utkání jste prožil zajímavé ántré v podobě neproměněné penalty. Asi o to nepříjemnější, když jste pak nabrali onu ztrátu, že?

Začátek se nám hrubě nevydařil, když nás Klíčany vysokou efektivitou ztrestaly a dostaly se do rychlého vedení tři-nula. Do toho přišla moje neproměněná penalta. Kdo mě ale zná, ví, že nemám ve zvyku něco vzdávat. Věřil jsem, že zápas ještě můžeme zdramatizovat. Nakonec jsme ho v závěru ještě dokázali otočit. Ukázalo nám to několik pozitivních i negativních aspektů, na čem dále pracovat. Myslím, že z tohoto pohledu splnil přípravný zápas svůj účel. Důležité také je, že se nikdo nezranil.