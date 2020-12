„Libiš je kvalitní soupeř s výborným trenérem,“ začal kormidelník vítězů Jiří Brunclík své hodnocení duelu. „Jsem opravdu rád, že zápas proběhl bez sebemenších problémů. Snad jsme všem dokázali, že vedle sebe můžeme žít,“ pousmál se.

Hostující kouč Miroslav Jíra byl naladěný na zcela stejnou notu. „Na závěr roku opravdu skvělý zápas. Jsem rád, že jsme jej v rámci sousedských vztahů domluvili. Sehráli jsme derby, které mělo parametry, atraktivitu i kvalitu. Ke korektnímu zápasu přispěli i sudí.“

Do zápasu lépe vstoupili hosté, rozehranější o sobotní vítězný duel na umělé trávě rezervy pražské Admiry. Domácí ale na vedoucí gól Sokola dokázali reagovat. Duch, Tampír a Buriánek otočili na poločasových 3:1. Po změně stran ještě dorazil svůj bývalý klub Šobr. A jeho gól byl nakonec vítězný. Poslední slovo totiž měli hosté, kteří po dvou centrech do šestnáctky korigovali na 4:3.

V základní jedenáctce domácích se neobjevily tradiční opory jako Kokoška, Dohnalík, Gombáš, Vorasický či Novák (ten má namířeno do ČFL), zato hned sedm hráčů mladších jednadvaceti let. Mezi nimi i dorostenci – brankář Brejcha, Šamša a Buriánek. Kromě nich se do přípravy s Neratovicemi zapojil i libišský Michal Beneš.

„Až na úvodních dvanáct minut, kdy jsme se pomaleji dostávali do zápasu, hráli kluci výborně. Opět se ukázalo, jak je fotbal hodně o motivaci a nastavení v hlavě. Vždy když před týmem stojí výzva, dokážeme hrát výborně,“ pochvaloval si Brunclík po obratu, který nezhatily ani závěrečné dva úspěchy soupeře. „Od sedmdesáté minuty po prostřídání na obou stranách se hrál už takový hurá fotbal se spoustou chyb i z toho pramenících šancí na obou stranách. S touto pasáží rozhodně spokojení nejsme,“ našel drobnou vadu na kráse Brunclík, který za nejlepšího hráče soupeře považoval ex-neratovického Pavla Jínu.

Libišský Miroslav Jíra litoval, že z výborného vstupu do utkání jeho mužstvo vytěžilo pouze jednu branku. „Další dvě velké šance jsme nedali. Neratovičtí se postupně zvedli, vyrovnali hru a po vyrovnání z krásného přímáku byli lepší. Udělili nám i obrovskou lekci z efektivity. Na rozdíl od nás vyřešili své šance suprově,“ líčil Jíra.

Na svém týmu ocenil chuť hráčů poprat se s výsledkem i za krajně nepříznivého stavu. „Pomohl nám vlastní gól soupeře po rohu. Po zásluze jsme pak dali kontaktní branku (Brabec). A to měl ještě v závěru Patrik Zbořil na hlavě vyrovnání. Bohužel přestřelil. V celkovém kontextu ale Neratovičtí asi byli o ten gól lepší, hlavně v pohybu a dynamice, a zasloužili si vyhrát,“ dodal k utkání Miroslav Jíra.

Nejen on nyní musí odkázat hráče na individuální přípravu ještě o něco dřív, než měl původně v plánu. Od pátku se totiž znovu může shromažďovat nanejvýš šest osob.

„Chtěl bych vaším prostřednictvím popřát hezké Vánoce a hodně zdraví do nového roku všem fotbalovým příznivcům, hráčům, funkcionářům a rozhodčím nejen v Libiši a Neratovicích, ale na celém okrese,“ rozloučil se s rokem, který ani fotbalu zrovna dvakrát nepřál…

Zdroj: Antonín Čvančara