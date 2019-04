Zbuzanské hřiště je jedinou nedobytou pevností v soutěži. Nic na tom nezměnila ani návštěva z Libiše. Peter Očovan sice zkraje druhého poločasu vynuloval gól Richarda Kaloda. Nejbližší pronásledovatel vedoucí Hostouně si ale vzal střídajícím Martinem Říhou vedení zpět. Mario Lička v závěru výhru zpečetil.

„Porážka vždycky mrzí, ale myslím, že jsme zanechali dobrý dojem. Kluci zápas odmakali. Mělo to náboj až do konce. Chválím hráče za předvedený výkon,“ líbil se zápas kormidelníkovi Libiše, která byla až do 86. minuty a třetího inkasovaného gólu ve hře alespoň o bod.

Při gólových akcích na obou stranách hráli prim borci se zkušenostmi z fotbalu na nejvyšší úrovni. Jediným střelcem úvodního poločasu se stal po individuálním průniku mezi stoperskou dvojicí ex-žižkovák Kalod. Za hosty kontroval hlavičkující Očovan přizvednutím přímého kopu mimo dosah brankáře Víška. Hrdinou domácích se stal Říha, který po pěti minutách od příchodu na hřiště uklidil do sítě zpětnou přihrávku od Šírla. Prsty měl také v pojistce, když předkládal v rozhozené obraně míč do palebné pozice kapitánu Ličkovi.

„Proti kvalitnímu soupeři, se spoustou ligových hráčů, kluci poctivě dodržovali stanovenou taktiku. V určitých fázích jsme měli i štěstí, ale na druhou stranu jsme nedali tři čtyři stoprocentní šance. Chvílemi to bylo nahoru-dolů,“ poznamenal Urban s tím, že záchrana Sokola neleží na hřišti doma neomylného favorita hrajícího o špici tabulky. „Potřebujeme bodovat hlavně v domácích zápasech,“ odkázal na příští duel s Meteorem.

Ve Zbuzanech až na výsledek prožil příjemný návrat do známého prostředí. „Znám tam všechny lidi. Devadesát procent hráčů přišlo za mé éry. Na utkání jsem se těšil, přestože jsme věděl, že budeme čelit velké kvalitě. Jelikož kluky znám, byla naše příprava na soupeře asi nejdůkladnější ze všech,“ prozradil Luboš Urban.

Zbuzany – Libiš 3:1 (1:0)

Branky: 26. Kalod, 67. Říha, 86. Lička – 47. Očovan. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 2:6. Diváci: 150. Libiš: Brožek - Kvída, Macháček, Pešek, Bíba – Šobr (89. Hrnčíř), Vaněk (67. Kaiser), Tylšar, Očovan – Stibora, Stejskal (79. Dobrovolný).