/OSOBNOST DENÍKU, VIDEO/ S trochou nadsázky by se dalo říct, že dostal fotbalový zážitek jako dárek ke Dni dětí. Právě na něj si patnáctiletý Šimon Velický odbyl nezapomenutelný debut v dospělém fotbale.

Talentovaný brankář Neratovic musel už po necelé půlhodině divizního duelu proti pražskému Meteoru naskočit za vyloučenou jedničku Jiřího Měsíčka. Svou roli zvládl rovněž na jedničku - tu podtrženou. S týmem oslavil výhru 3:2.

Na to, že nastupuje za starší kategorii, už je nějakou dobu zvyklý. Zatímco ve „své“ U-sedmnáctce Šimon Velický spíše jen kryje záda, v devatenáctce je v divizi jedničkou. Mezi dospělými se po podzimním dovršení patnácti let na jaře několikrát objevil na „lávce“ jako dvojka. Do ostré akce šel poprvé až nyní.

„Byl jsem samozřejmě nervózní, ale chytl jsem se prvním výkopem. Kluci – stopeři mi hodně pomáhali a pak už to bylo v pohodě,“ řekl ke svému prvnímu startu za áčko mladíček, který s fotbalem začínal v Lužci.

Od sezony 2019/2020 hájí brankoviště top okresního klubu, kde nyní po žácích a dorostu okusil i dospělou kategorii. A sklízel samé gratulace, a nejen na sociálních sítích.

„Poradil si skvěle. Pomohl nám, chytal výborně. Pro něj to byla výborná zkušenost, takže to je jenom dobře,“ chválil třeba kapitán Tomáš Chlumecký. Právě jeden ze stoperů debutanta nesťastným vlastním gólem poprvé překonal, domácí ale nepoložila ani dorážka na 1:2, s níž toho Šimon po přihrávce mezi malé vápno a penaltu příliš dělat nemohl. V jednom případě pak měl i dobře postavenou brankovou konstrukci, na které skončil přímý kop Dvořáka.

Závěr patřil modrožlutým. Velkolepý obrat v deseti a v bráně s nedávno ještě žákem jen potvrdil, že od třetího jarního kola Neratovickým jde prakticky všechno, na co sáhnou. A k tomu další dobrá zpráva: O budoucnost brankoviště se rozhodně bát nemusí…