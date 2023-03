Vyšla vám celkově příprava tak, jak jste si ji naplánovali?

Jsem především rád, že jsou všichni zdraví a nikomu nic není. Musím to opravdu zaťukat, že nás celou dobu netrápila nějaká vážnější zranění. Do prvního kola můžeme vstoupit kompletní a připravení.

Povedlo se zabudovat nějaké nové hráče?

Máme tady Patrika Šamšu (návrat z Brandýsa, v Neratovicích byl v dorostu) a Tadeáše Freislera (z Loko Vltavín). A ještě jednoho nového hráče. Uvidíme, jestli se dohodneme s ním a s klubem. Jméno zatím říkat nebudu. Pokud by se nám jeho příchod povedl, byl bych spokojený.

Předseda klubu Vladimír Kaňka později redakci potvrdil, že se jedná o krajního hráče Filipa Štěpánka (21) z Bohemians 1905 (naposledy ČAFC Praha) a jeho příchod byl v týdnu před prvním zápasem dotažen.

Jaký cíl před sebe při současném umístění na čtvrtém místě do odvet stavíte?

Půjdeme zápas od zápasu. Nijak zvlášť jsme neposilovali. Jdeme do jara s mančaftem, s jakým jsme na podzim skončili. Měli jsme kvalitní zimní přípravu, to nám myslím pomohlo. Na podzim nehrál Gombáš. Zvedá se také Dobiáš, z kterého mám radost. Kádr je tedy víceméně stejný, ale řekl bych, že kvalitní trénink se začne projevovat.

Zmínil jste Nikolase Dobiáše. Právě klasický střelec vám na podzim chyběl. V generálce se prosadil…

Jsem za to rád. Už minulý zápas měl dobrý. Na tréninku pracuje kvalitně. Jsem rád, že se zvedá.