V prvním lednovém týdnu se divizní fotbalisté hodlali naplno vrhnout do zbytku krátké zimní přípravy. Jenže aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru žádné společné tréninky amatérů nepovolují. Neratovice a Libiš tak musejí nadále pokračovat pouze v individuálních trénincích.

Zimní příprava - ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Místo tréninku na hřišti máme vypsané individuální plány. Klukům na začátku týdne pošleme, kdy, co a v jaké intenzitě mají odběhat. K tomu dostávají videa, podle kterých posilují,“ popsal trenér Neratovic Jiří Brunclík pokračování omezeného režimu, na který s týmem ne zrovna s fanfárami nastoupil ještě před Vánoci. Jak dlouho v něm pojedou, je nyní příslovečným věštěním z křišťálové koule. „Bude to tak až do uvolnění do čtvrtého stupně,“ pokrčil rameny Brunclík.