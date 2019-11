„Rozhodla produktivita. Soupeř z minima šancí vytěžil totální maximum,“ charakterizoval nezdar trenér Neratovic Jan Staněk. „Zasloužená výhra po dobrém výkon,“ měli jasno hosté.

První komplikací se pro modrožluté stal gól do šatny, po rohovém kopu domácí zmrazil Turbák. „První poločas nebyl po dobrém vstupu do utkání vůbec špatný,“ mrzel nedoraz v obraně o to víc domácího stopera Jana Kalabise.

Druhý poločas přinesl slibné možnosti na vyrovnání, jenže při hlavičkách Maláka či Rejmana zůstalo pouze u nich.

To Pražané byli daleko efektivnější. Turák pálil z překvapivé pozice na vzdálenější tyč a mimo dosah Kundráta. Ten inkasoval po nevyužité šanci Yaroshenka na druhé straně potřetí z kopačky Štohanzla. Ex-ligový borec napnul síť po odraženém rohovém kopu. K alespoň čestnému úspěchu se po vystihnutí zpětné přihrávky soupeře prokličkoval vysunutý stoper Hrdý.

„Vyrovnané utkání bylo o jedné situaci, kterou bohužel využili hosté. My jsme své šance za stavu nula-jedna neproměnili a prakticky z protiútoku dostali gól, který zápas definitivně rozhodl,“ popisoval podle svých slov přinejmenším remízové utkání záložník Jakub Gombáš.

„Gól na nula-dva byl ve druhém poločase první střelou soupeře na branku,“ upozornil ve stejném duchu mluvící trenér Staněk, podle kterého se ukázaly rozdílné zkušenosti hráčů obou týmů. „Máme v týmu hodně mladých hráčů, i tentokrát jsme do zápasu dostali pět dvoutisícovek,“ připomněl s tím, že s výkonem byl bez ohledu na tři inkasované branky spokojený.

„Soupeře ve většině případů přehráváme. S neproměněnými šance ale u tak mladého týmu samozřejmě klesá sebevědomí. Srazily nás dneska i směrem do defenzivy. Věřím, že pokud bychom z naší úvodní jasné převahy vytěžili gól, mohl být zápas podobný jako se Štětím,“ odkázal na tři týdny starý střelecký koncert a věří, že je v silách mužstva uhrát ve zbylých dvou kolech (v Brandýse a s Českou Lípou) šest bodů, které si s týmem předsevzal před uplynulým víkendem.

Neratovice – Aritma Praha 1:3 (0:1)

Branky: 90. Hrdý - 45. Turbák, 72. Turák, 78. Štohanzl. Rozhodčí: Nehasil. Bez karet. Diváci: 120.

Neratovice: Kundrát – Vorasický, Kalabis, Hrdý, Chlumecký – Barták (57. Rejman), Bucha (70. Gombáš), Duch, Yaroshenko – Malák (63. Kozák), Moravec.