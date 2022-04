Podvečer Velkého pátku napsal další díl postupového boje z divize B. Neratovičtí tentokrát svou roli zvládli. Odpustit by si napříště chtěli snad jen zbytečně nervózní závěr, předejít se mu dalo větším počtem gólů v domácí síti.

Šancí si ně hosté v sestavě po měsíci i se Stanislavem Klobásou vytvořili už v prvním poločase dostatek, do černého ale zamířil pouze obránce Michal Pávek. Zkušené posile naservíroval na hlavu gólové zápisné Rejman od rohového praporku. Nakonec šlo o klíčový okamžik zápasu, v němž se hosté museli mít na pozoru až do konce. Sami jej pak zakončili výstižně - další promarněnou superšancí, kterou poslal pánubohu do oken střídající Malák.

„Zápas jsme si udělali sami těžkým. První poločas se nám konečně herně povedl, vytvořili jsme si množství gólovek, ale troskotali jsme na naší zbrklosti v zakončení,“ věděl trenér Neratovic Jiří Brunclík.

Druhý poločas byl v jeho očích spíše válkou. „Ale i tak jsme měli další obrovské šance na pojištění výsledku. Takže nervy až do konce. Na druhou stranu jsme po posledním domácím utkání ukázali úplně jinou tvář, takto se bojuje o tři body,“ neměl tentokrát kouč Brunclík výhrady k výkonu, kterému prý nechyběly zdravé emoce ani obětování se jeden za druhého.

Jelikož vedoucí Most ve šlágru kola přejel Českou Lípu 5:0, zůstává neratovický odstup na první místo dvoubodový, třetí Arsenal ale ztrácí už dvě výhry.

Ostrov – Neratovice 0:1 (0:1)

Branka: 34. Pávek. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 3:5. Diváci: 240. Neratovice: Malina – Vorasický (77. Malák), Pávek, Kalabis, Pavlík – Nerger, Klobása, Chlumecký, Radosta (71. Duch), Rejman (77. Janíček) – Halbich (90+2. Buriánek).