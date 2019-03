Neratovičtí po týdnu znovu ztratili v boji o kontakt s čelem tabulky. Proti dalšímu soupeři z Nymburska to ovšem byla v jejich podání o dost jiná písnička než na Polabanu. „Mimo dvaceti minut prvního poločasu nemám hráčům co vytknout,“ byl tentokrát trenér Tomáš Staněk spokojený s přístupem hráčů.

Co tedy chybělo k plnému zisku? Domácí nedokázali přetavit žádnou z příležitostí, ani ve druhém poločase prakticky permanentní hru na jednu bránu. Asi nejblíže byli Rejman s Vorasickým, kteří ještě v první půli razítkovali břevno. Výsledkem mohli pohnout i Moravec, ten jako první a opakovaně, Regner, Hrdý či v závěru Barták.

„Soupeře jsme po většinu zápasu přehrávali, měli tutovky. Dneska to bylo o prvním gólu, který by asi rozhodl. Soupeř se do šancí nedostal,“ litoval záložník Robert Kokoška.

V penaltovém rozstřelu se navíc odklonila štěstěna i od Pajkrta a Hrechka. „Rozhodla naše špatná produktivita. Penalty korespondují s naším chováním v útočném vápně, kde jsou i naši nejzkušenější nervózní,“ smutnil kouč Neratovic.

Hosté mluvili o výhře s cenou zlata. „Dva body jsou pro nás obrovský zisk,“ přiznal trenér Ostré Pavel Jícha. „Určitě jsme byli šťastnějším týmem. Rozhodně lepší byli domácí, měli tlak a strašně moc standardních situací. To jsem snad ještě nikdy nezažil, aby proti nám někdo zahrával tolik trestných kopů a rohů,“ vyprávěl kouč hostujícího celku.

Libiš si v jarní premiéře na domácím hřišti dělala i podruhé v sezoně zálusk na Kladno. Hosté ale po dvou porážkách zabrali a vrátili soupeři podzimní prohru z domácího placu.

„Zbytečná porážka, které je škoda. S Kladnem se dalo hrát. Kluci odvedli poctivý výkon a opět přesvědčili se, že nás nikdo nepřehrává,“ uvedl trenér Libiše Luboš Urban k výsledku, kterým tým nepotvrdil tři body z venkovních zápasů.

Kladno šlo velmi brzy do vedení po hlavičce stopera Suchého, jemuž po rohu servíroval centr Kalina. „Jeden z vysokých hráčů soupeře nás bohužel přetlačil a prosadil se,“ mrzela Urbana draze zaplacená chyba při bránění jedné z úvodních standardních situací.

Dobrou obranu soupeře Libišští nedokázali ve zbylém čase přelstít. Asi nejslibnější možnosti měl v závěru poločasu Stibora. Jeden ze tří útočníků Sokola ale síť nenapnul - stejně jako na druhé straně Šíma při samostatném nájezdu. Tři body tak cestovaly do Kladna po nejtěsnějším výsledku.

„Po vyrovnaném a zajímavém poločase, v jehož závěru přišly šance na obou stranách, to bylo o dobývání. Měli jsme tlak, ale vyrovnat nebylo prakticky z čeho. Hosté ve druhé půli všechny centry do vápna sesbírali,“ dodal Luboš Urban s tím, že hlavními postavami soupeře byli urostlí stopeři a zkušený brankář Tesař.

„Vydřená výhra, při které nás podržel brankář Tesař a tým si poradil i s absencemi. Škoda, že jsme byli zbrklí v koncovce, protože jsme mohli mít dříve klid," mínil trenér Kladna Jan Pejša.

Neratovice – Ostrá 0:0, na penalty 2:4

Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 3:4. Diváci: 130.

Neratovice: Dědek – Vorasický, Chlumecký, Šulc, Stýblo (75. Barták) – Rejman (85. Duch), Kokoška, Regner, Pajkrt – Moravec (67. Hrechko), Hrdý.

Libiš – Kladno 0:1 (0:1)

Branka: 8. Suchý. Rozhodčí: Grimm. Bez karet. Diváci: 100. Libiš: Brožek – Machač, Pešek, Macháček – Vaněk (60. Kvída), Tylšar, Očovan – Šobr, Stibora, Dušek (70. Kaiser).