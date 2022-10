Domácí udrželi krok necelou půlhodinu. Pak na ně jako už na podzim poněkolikáté dolehla jejich hlavní slabina v podobě nedůsledného bránění. Rázem to bylo 0:2, což byl při rozpoložení obou týmů pro ten domácí prakticky neřešitelný problém.

"Kladno je velmi zkušený mančaft. Vědí, jak s tím naložit. Jestliže v poločase vedou dva-nula, těžko se jim dávají góly. To jsme věděli a připravovali jsme se na to. Bohužel ty první dva góly nás srazily a už jsme se z toho nevzpamatovali. Ovoce nepřinesla ani střídání," rekapituloval utkání trenér Libiše Miroslav Kratochvíl.

První ztráta ve skóre přišla ve 26. minutě, kdy sokolové ve středu obrany dopřáli kombinujícímu soupeři dálnici a pohotový Javorek se s koncovkou nemýlil. Hned po minutě mohl být ze stopera předělaný útočník i dvougólový, jenže při samostatném úniku z křídla se dostal s míčem příliš blízko Brožkovi. Hostům to ale nemuselo dlouho vadit. Pojistku stihli i tak ještě do svačiny. V libišské defenzivě tentokrát hořela pravá strana a Pihrtovi stačilo na Javorkovu příhru nastavit kopačku.

Trenér Kratochvíl sáhl o půli ke třem změnám a dvakrát přímo v obranné řadě. Kormidlem zápasu už ale domácí přes útočnou aktivitu otočit nedokázali. Alespoň na zdramatizování mohli pomýšlet, pokud by nově příchozí Moravec lépe zvládl dorážku výživné rány Stibory.

"Ač byl limitovaný, že po zranění dlouho netrénoval, patřil spolu s Macháčkem asi k tomu nejlepšímu, co na hřišti z naší strany bylo," pochválil kouč alespoň Stiboru, jehož rána ovšem zůstala ojedinělou. A navázal hned zase negativně: "Nic dalšího jsme si ale nevytvořili. Hrajeme bez kreativity, nápadu a fotbalové myšlení. Situace řešíme přesně naopak, než bychom měli, a vždy špatně."

V závěrečné půlhodině už se to valilo hlavně na Brožka. Ten prohrál další bitvu s Javorkem. Balšánek ho ze standardky našel úplně volného a brankář sice hlavičku skvěle chytil, ale až za brankovou čárou, jak záhy potvrdil hlavní rozhodčí. Hostující tým pak přidal kromě tří nástřelů brankové konstrukce ještě jeden zásah. Postarali se o něj střídající borci - Šnobl našel Šímu, ten si míč mazácky pustil na prsa a uklidil na místo určení.

Libiš tak zůstává s osmi body na předposledním místě tabulky a také v dalším týdnu bude vedení mužstva přemýšlet, jak z nelichotivého postavení pryč. "Nemyslím, že je to o tom, že bychom fotbal neuměli, ale je to o psychice," uvažoval nahlas trenér Kratochvíl.

Před Kladnem kádru naordinoval v rámci úterního tréninku modelové utkání a byl přesvědčený, že si tým poradí daleko lépe. Místo toho ale přišlo další zklamání. "Z ničeho nic jsme se zase zalekli. Nechceme hrát, tvořit, jsme alibistický. Nevím, čeho se bojíme. V některých případech skoro nevím, jak můžeme hrát dospělý fotbal. Jednání některých našich hráčů absolutně nechápu. Je to o vůli. Pokud se nepřinutí a půjdou si jen zahrát, tak je to špatně," nešetřil s kritikou do vlastní řad.

Libiš – Kladno 0:4 (0:2)

Branky: 26. a 65. Javorek, 38. Pihrt, 85. Šíma. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 22. Stibora, 28. Kratochvíl (trenér), 69. Moravec - 11. Pihrt, 36. Kolářský, 45. Pechr, 90. Balšánek. Diváci: 85.

Libiš: Brožek – Smetana (46. Mlejnek), Macháček, Dušek, Helík (46. Mündl) – Elysberg, Stibora (70. Lohoyda), Buldra (46. Moravec), Tsopa – Vetešník, Jánský (75. Ciolek).