Libiš ve skupině B zimovala na posledním místě. Z něj se remízou 1:1 ve venkovním duelu s Meteorem Praha sice hned na úvod odvet mírně odpíchla. Po následné domácí porážce 0:4 se ale vedení Sokola rozhodlo jednat. Úterní trénink tak byl poslední pro trenéra Miroslava Kratochvíla.

Libiš úvodní zisk doma nepotvrdila, od Moravce a spol. vyfasovala čtyřku

„Domluvili jsme se na přerušení spolupráce. Chtělo to asi nějakým způsobem okysličit. Rozešli jsme se ale velmi přátelsky. Nedělám z toho žádnou tragédii. Budu mít teď asi trochu volněji,“ uvedl ke svému konci u mužstva Miroslav Kratochvíl.

Podruhé do stejné řeky

Na jeho místo přišel Luboš Urban, který si v poslední době již užíval trenérského důchodu. „Byla to akce kulový blesk. Zavolali mi a rychle jsme se dohodli. Řekl jsem si proč ne. Fotbal mám rád. Budu se snažit, abychom to zachránili,“ popsal svůj návrat do známého prostředí, což pochopitelně hrálo svou roli. „Zbylo tam ještě šest sedm hráčů, které znám. Předtím byli mladíci, teď už jsou trochu zkušenější,“ zmínil zkušený stratég s prvoligovou minulostí.

S Libiší nyní vstupuje podruhé stejné řeky. Když mužstvo přebíral v průběhu podzimu 2018 po hrajícím kouči Peteru Očovanovi, bylo na tom v tabulce hodně podobně. Zachránit soutěž se tehdy nakonec podařilo.

Novotný opouští Kralupy. Zahraje si o postup v okresním přeboru

Po další sezoně, kterou na jaře zcela odpískala proticovidová opatření, dal někdejší kouč Spolany, střížkovské Bohemky, Českých Budějovic či Zbuzan (tam byl i Kratochvíl) přednost nabídce z Dukly. U třetiligové juniorky tehdy na Julisce vydržel jen několik týdnů. Nyní se po téměř třech letech, kdy se u kormidla týmu s kohoutem ve znaku vystřídali Miroslavové Jíra a Kratochvíl, vrací.

Zadání má zcela stejné, byť sezona je už v poněkud pokročilejší fázi. „Je to stejné. Tenkrát jsem přišel a Libiš měla po osmém kole osm bodů. Udělali jsme tehdy asi šestatřicet a skončili s náskokem od sestupujících. Ani teď není předposlední místo žádná velká sláva, ale nevidím to tragicky. Není tam žádný velký odstup. Budeme počítat každý bod a uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne,“ prohlásil Luboš Urban.

Okresní rozhodčí se chystali na jaro. Svaz je chce motivovat k pískání mládeže

Nejbližší duel jej čeká v sobotu ve Slaném, kde půjde o hodně. Domácí mají se zápasem k dobru o čtyři body víc. Nad nimi je navíc v tabulce pětibodová propast. „Jedeme se porvat. Měli jsme jeden společný trénink, jdeme na to,“ burcuje.