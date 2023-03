Poslední přípravný zápas vám přinesl remízu 3:3 s účastníkem pražského přeboru Radotínem. Sám jste se nechal slyšet, že výkon nebyl přesvědčivý. Tak jak jste připravení na mistrovskou sezonu?

Myslím, že každopádně budeme konkurenceschopní. Generálka se sice nepovedla, ale asi ani jakýkoli jiný výsledek – porážka či výhra - by nám tam nepřinesl to, co jsme od zápasu chtěli. Měli jsme nějaké absence, chyběli Jánský, Smetana. Hrálo se na malém hřišti. Ale to bylo pro oba soupeře stejné. Nebudeme se na to vymlouvat.

Příprava vám přinesla i dvě zrušená utkání…

Doufejme, že všechny nemoci jsou za námi. Měli jsme výpadek a dvakrát se kvůli tomu nehrálo. Spousta hráčů marodila. Snad je to pryč a za námi a v jarní sezoně už se projeví, že budeme zdraví a schopní předvádět kombinační fotbal, dávat góly a bodovat.

Podzimní kádr kromě avizovaného Moravce opustil také Lohoyda, oba zamířili do konkurenčního Českého Brodu. Jak k tomu došlo?

Lohoydu jsme dali pryč na základě jeho momentálního sportovního stavu, nesplňoval to, co jsme od něj čekali. Býval lepší hráč. Dlouhodobě se mu nedaří. Chtěli jsme nějaký restart. Sám přišel s tím, že by šel na Zličín, byli jsme trochu překvapení, že je najednou v Brodě. Stalo se. S Moravcem jsme se rozešli de facto hned po skončení podzimu.

Pojďme k novým hráčům, které jsem v sestavě z Radotína napočítal čtyři… V bráně se představil Jan Fiala (24) z Brandýsa…

Potřebovali jsme zástupce za Brožka, který byl na vyndání šroubů z kotníku, a nevěděli jsme, v jakém stavu se vrátí. Za angažování Fialy jsme rádi. Nastoupí i proti Meteoru.

Brožek už je rovněž k dispozici?

Ano a je zdravotně už natolik v pořádku, že by mohl okamžitě hrát. Ale měl prodlevu, tři nebo čtyři týdny netrénoval. Nechtěli jsme čekat, jak se to vyvrbí. Proto i Fiala.

Co byste řekl na adresu Lukáše Šlehofera (30), který dorazil z Horek?

Přišel jako posila zadních řad. Původně jsme počítali, že nebude hrát na stoperu, ale spíš před na pozici šest. Nepodařil se nám ale přestup Vacovského z Přeštic, který se zranil. Šlehofera jsem měl už v Litoměřicku, znám ho. Je to velmi spolehlivý kluk, do party, navíc bydlí kousek od Libiše, má to za humny.

Ze Zbuzan určitě znáte také Jakuba Trýznu (29), že?

Je to tak. Byl se mnou i v Litoměřicku. Hráč do záložní řady, hodně pracovitý, obounohý, technicky na úrovni.

Čtvrtým nově příchozím je Vojtěch Chalupa (20, s fotbalem začínal v Neratovicích)…

Na podzim byl v Královicích, ale trénoval s námi. Za ně jen hrál. Od léta jsme ho tedy zkoušeli. Jeho výkon šel na podzim trénink od tréninku a zápas od zápasu nahoru. Byli jsme přesvědčení, že ho musíme udělat. Vykoupili jsme ho z Královic, kterého ho předtím vykoupily z Dukly. Je navíc z Neratovic, což je velké plus.

Jde o konečný výčet posil?

V současné době ano. Do konce března máme samozřejmě ještě otevřeno. Uvidíme, co start přinese a jestli bude ještě potřeba někoho angažovat. Na marodce máme opět Vetešníka, což je na měsíc, a se Zimmermannem je to podobné.

Mezi střelce se v generálce kromě dorostence Havlíčka dvakrát zapsal i Přibyl. Je tedy po zranění zpět? Na podzim asi hodně chyběl…

Ano už funguje dobře, je zdravý. Rozhodně chyběl. Počítáme s tím, že to bude jako by další posila.

V neděli vás čeká hned hodně důležitý duel s Meteorem. Hrát se bude na Strahově. Může to pro vás být výhoda, že Meteor nebude doma?

Zcela určitě. Oba budeme venku. Pro nikoho to nebude výhoda. Jsem rád, že budeme hrát na větším hřišti, které by nám na rozdíl od malých a úzkých mělo svědčit. Pro kombinaci i brejky by to mělo být ideální. Těšíme se a doufáme, že odvezeme body.

Těch deset za podzim není zrovna uspokojivý vklad, že?

Vůbec ne. Říkal jsem to už několikrát. Na podzim nás přehrály pouze dva mančafty, a to Česká Lípa a Kladno. I proti Lípě jsme hráli dobrý fotbal, ale účel to nesplnilo. Ostatní zápasy jsme si bohužel prohráli sami, dokonce nezkušeností na některých postech. Stačí vzpomenout na zápas ve Vilémově, kde jsme vedli 4:1 a prohráli 4:6. To je špatně. Doma jsme prohráli s Újezdem, který nehrál až tak pěkný fotbal, ale nakopávanou. Místo aby to bylo 5:0, prohráli jsme 1:2. To jsou zápasy, které jsme měli dotáhnout.

Co na jaře konkrétně vylepšit, aby se něco podobného neopakovalo a vyšlo to i bodově?

Potřebovali jsme levého stopera, teď ho máme. Uvidíme, co to přinese. Musíme hrát více ze zabezpečené obrany, pokud možno vzadu na nulu. Když se podíváte na tabulku, tak vstřelenými góly jsme v pohodě na polovinu soutěže. Inkasovaných bylo naopak strašně moc. Tam potřebujeme zabrat. Doufejme, že se Šlehoferem se naplní naše očekávání.

Pokud by se povedl nedělní start, odlepíte se hned z posledního místa. To by asi bylo obrovské povzbuzení, že?

Určitě. Kluci mají odhodlání. Všichni okolo libišského fotbalu víme, v jaké jsme situaci. Jsme odhodlaní se nejen zachránit, ale i vytáhnout tým tam, kam patří, což určitě není závěr tabulky.