Poprvé domácí slavili hned na začátku. Moravec přesměroval na pření tyči rohový kop do sítě parádní patičkou. „Trefil to slušně. Podle mě to takhle nechtěli zahrát, ale dopadlo to skvěle,“ okomentoval trenér Libiše Miroslav Kratochvíl důležitou trefu. A nemuselo zůstat u jedné, kdyby s šance lépe naložili Přibyl a Vetešník. „Do desáté minuty jsme mohli úplně v pohodě vést tři-nula. Soupeř vycítil šanci a začal se rvát o slušný výsledek,“ vylíčil trenér.

Podle něj se pak hrálo i s přispěním benevolentnějšího metru rozhodčího velmi tvrdé utkání. Zraněním na něj doplatil ještě před půlí střelec Moravec. Ani vynucené nasazení jednoho z pouhých tří náhradníků nakonec nebylo žádnou komplikací.

O vylepšení skóre se nedlouho po změně stran postaral Přibyl. Gól byl dost dárkem od zadních řad hostů. Menčl při brejku vystihl přihrávku brankáře a novopečený reprezentant kraje dovezl míč do prázdné. Konečný účet pak završil Menčl, před kterého se od brankáře a následně i tyče odrazila Macháčkova hlavička po standardní situaci. Za asi největší možnost hostí se brankář Velek v 65. minutě sice jen poohlížel, křížná rána ale minula cíl.

„Možná i tím, jak rozhodčí zápas pustil, jsme se ve druhém poločase začali jezdit a makat. Kluci se hodně vyhecovali. Mohli jsme nakonec vyhrát ještě vyšším rozdílem, ale zaplaťpánbůh za tohle, navíc s nulou vzadu,“ oddechl si trenér Libiše.

Ten měl znovu jen minimální manévrovací prostor. Smetana s Dobrovolným chyběli kvůli zkouškovému období. Už tak početnou marodku pak rozšířil i Moltaš, pro kterého musela na čtvrteční trénink sanitka. „Má něco s ramenem, vypadá to, že bude muset podstoupit operaci,“ popsal smůlu kouč Kratochvíl, který je o to raději, že se podařilo zápas zvládnout. „Musíme pokračovat a nemáme na co čekat. Tyhle soupeře ze spodku tabulky musíme porážet,“ uzavřel.

Libiš – Dvůr Králové 3:0 (1:0)

Branky: 3. Moravec, 54. Přibyl, 59. Menčl. Rozhodčí: Klír. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Libiš: Velek – Kocourek, Macháček, Dušek, Terentiev – Mlejnek, Mündl (60. Šmíd), Vetešník (78. Khornauli), Menčl, Přibyl – Moravec (39. Tylšar).