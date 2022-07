Libiš ladí tým pro staronovou soutěž, o kádru napoví dvojitá zápasová porce

Vedení fotbalistů Sokola Libiš se po třech sezonách dočkalo v divizi návratu týmu do „neratovické“ skupiny B. Trenér Kratochvíl se od 11. července snaží hráče na staronové soupeře co nejlépe připravit. S početným kádrem odehrál už i první přípravný zápas, další a hned dva budou následovat nadcházející sobotu. Napovědět by měly o složení týmu pro sezonu začínající účastí v předkole Mol cupu o týden později.

Trenér Libiše Miroslav Kratochvíl | Foto: Deník/Luboš Kurzweil