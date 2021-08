Nejen o absencích před mistrovskou sezonou mluvil v rozhovoru trenér fotbalistů Sokola Miroslav Jíra. „Doufám, že kádr teď dáme už dohromady a na první kolo s Letohradem budeme nachystaní,“ řekl úvodem.

Kdybyste měl zhodnotit právě končící přípravu…

Hodnotím ji celkem povedeně. Jsem rád, že se nám vyhnula nějaká těžká zranění, což považuji za vůbec nejdůležitější. Zápasy se odehrály v korektním a sportovním duchu. Když pominu ten poslední, sehráli jsme vyrovnané duely, v dobrém tempu - ať už s Neratovicemi, nebo s třetiligovou Duklou. Myslím, že se nemáme za co stydět a je na co navazovat. Důležité samozřejmě bude, aby se nám povedl první mistrák.

O několika nově příchozích hráčích jsme se bavili už v červnu. Podařilo se ještě dotáhnout nějakou eventuální posilu?

Máme už prakticky všechny hráče hotové. Přišli Tomáš Ratner, který naposledy působil ve Vykáni, ale byl to hráč Vyšehradu. Dnes nehrál kvůli zranění. Z Vyšehradu přišel rovněž stoper Tomáš Stareček. Dotáhli jsme příchod Martina Terentieva z Dukly, stopera Michaela Šoupu z Rapidu Psáry, Nikoloziho Khornauliho z Újezdu nad Lesy. Ten proti Motorletu (0:4) rovněž nehrál. Byl s rodinou doma v Gruzii, připojí se až během srpna a na první dvě kola nebude, což je škoda. Dohodli jsme se rovněž s Motorletem na pokračování brankáře Velka. Ostatní už znáte (Menčl z Kralup, Šmíd z Hořovic, Hein z Čakovic, Lohoyda z Hostouně).

Asi těžké odhadovat sílu soupeřů po takové době. Váš tým navíc doznal velké obměny. S jakým cílem půjdete do sezony?

Cíl máme jasný: nehrát o záchranu. Chceme do soutěže vstoupit lépe než v minulém roce (tým poprvé i naposledy zabodoval ve 4. kole) a vyhnout se záchranářským starostem. Víc k tomu asi nechci říkat. Samozřejmě bych rád, abychom hráli dobrý fotbal, který bude diváky bavit - náročný, kombinační…

Už jste naznačil, že důležitý bude především vstup do soutěže, že?

Je nutné se vyladit hned na úvodní kola, které se nám – doufám – povedou lépe než v minulé sezoně.

V posledním přípravném utkání vám ještě chyběla řada hráčů, někteří z nich i dlouhodobě. Jak to s nimi vypadá?

Tři hráči se budou do týmu postupně vracet po operacích. David Makovský je po operaci menisku, útočník Vladimír Stibora po operaci srdce, dopadlo mu to dobře a na konci července ho čeká výstupní kontrola, jestli bude moci dále pokračovat se sportem. My doufám, že ano. V útoku nám jeho schopnosti moc chybí. Ondra Kocourek z Chomutova je po operaci slepáku.

Až se všichni zapojí, budete mít z čeho vybírat…

Doufám, že ano. Důležité bude, aby se začali postupně vracet. U některých to bude asi trochu běh na dlouhou trať a nebude to hned.

Podzimní program divize C

• 1. kolo (31. 7. – 1. 8.): Libiš – Letohrad, Kosmonosy – Kolín, Velké Hamry – Tochovice, Náchod – Kutná Hora, Poříčany – Vysoké Mýto, Hlinsko – Čáslav, Benátky – Trutnov, Dvůr Králové – Horky.

• 2. kolo (7. – 8. 8.): Kutná Hora – Poříčany, Kosmonosy – Hlinsko, Tochovice – Náchod, Trutnov – Dvůr Králové, Letohrad – Benátky, Čáslav – Libiš, Horky – Velké Hamry, Kolín – Vysoké Mýto.

• 3. kolo (14. – 15. 8.): Libiš – Kosmonosy, Velké Hamry – Trutnov, Náchod – Horky, Vysoké Mýto – Kutná Hora, Poříčany – Tochovice, Benátky – Čáslav, Dvůr Králové – Letohrad, Hlinsko – Kolín.

• 4. kolo (21. – 22. 8.): Kosmonosy – Benátky, Tochovice – Vysoké Mýto, Horky – Poříčany, Trutnov – Náchod, Letohrad – Velké Hamry, Čáslav – Dvůr Králové, Kolín – Kutná Hora, Hlinsko – Libiš.

• 5. kolo (28. – 29. 8.): Libiš – Kolín, Kutná Hora – Tochovice, Velké Hamry – Čáslav, Náchod – Letohrad, Vysoké Mýto – Horky, Poříčany – Trutnov, Benátky – Hlinsko, Dvůr Králové – Kosmonosy.

• 6. kolo (4. – 5. 9.): Libiš – Benátky, Kosmonosy – Velké Hamry, Horky – K. Hora, Trutnov – Vys. Mýto, Letohrad – Poříčany, Čáslav – Náchod, Hlinsko – Dv. Králové, Kolín – Tochovice.

• 7. kolo (11. – 12. 9.): K. Hora – Trutnov, Velké Hamry – Hlinsko, Náchod – Kosmonosy, Vys. Mýto – Letohrad, Tochovice – Horky, Poříčany – Čáslav, Benátky – Kolín, Dvůr Králové – Libiš.

• 8. kolo (18. – 19. 9.): Libiš – Velké Hamry, Kosmonosy – Poříčany, Trutnov – Tochovice, Letohrad – Kutná Hora, Čáslav – Vysoké Mýto, Kolín – Horky, Hlinsko – Náchod, Benátky – Dvůr Králové.

• 9. kolo (25. – 26. 9.): Kutná Hora – Čáslav, Tochovice – Letohrad, Horky – Trutnov, Velké Hamry – Benátky, Náchod – Libiš, Poříčany – Hlinsko, Vysoké Mýto – Kosmonosy, Dvůr Králové – Kolín.

• 15. kolo (28. 9.): K. Hora – V. Hamry, Tochovice – Dvůr Králové, Horky – Benátky, Trutnov – Libiš, Letohrad – Hlinsko, Čáslav – Kosmonosy, Poříčany – Kolín, Vysoké Mýto – Náchod.

• 10. kolo (2. – 3. 10.): Libiš – Poříčany, Kosmonosy – Kutná Hora, Letohrad – Horky, Čáslav – Tochovice, Hlinsko – Vysoké Mýto, Kolín – Trutnov, Benátky – Náchod, Dvůr Králové – Velké Hamry.

• 11. kolo (9. – 10. 10.): Kutná Hora – Hlinsko, Velké Hamry – Kolín, Náchod – Dvůr Králové, Tochovice – Kosmonosy, Horky – Čáslav, Trutnov – Letohrad, Vysoké Mýto – Libiš, Poříčany – Benátky.

• 12. kolo (16. – 17. 10.): Libiš – Kutná Hora, Kosmonosy – Horky, Velké Hamry – Náchod, Hlinsko – Tochovice, Benátky – Vysoké Mýto, Dvůr Králové – Poříčany, Kolín – Letohrad, Čáslav – Trutnov.

• 13. kolo: (23. – 24. 10.): Kutná Hora – Benátky, Tochovice – Libiš, Horky – Hlinsko, Trutnov – Kosmonosy, Letohrad – Čáslav, Náchod – Kolín, Vysoké Mýto – Dvůr Králové, Poříčany – Velké Hamry.

• 14. kolo (30. – 31. 10.): Libiš – Horky, Kosmonosy – Letohrad, Velké Hamry – Vysoké Mýto, Náchod – Poříčany, Hlinsko – Trutnov, Benátky – Tochovice, Dvůr Králové – Kutná Hora, Kolín – Čáslav.