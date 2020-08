"Objektivně myslím, že remíza by byla zasloužená. Bohužel nemáme ani bod, takže jsme strašně zklamaní," komentoval krutou porážku trenér Libiše Miroslav Jíra.

Utkání začalo nečekaně divoce. Domácí na konci třetí minuty se štěstím přečkali úvodní velkou šanci, z následného rohu soupeře se pro změnu narodila tutovka pro Libiš. Přibyl postupoval po brejku dvou na jednoho zcela sám na Vojšíka, brankáře hostí ale neprostřelil.

Jak se mají podobné situace řešit, ukázal ve dvacáté minutě hostující Kabourek, který tváří v tvář Brožkovi bez problémů uklízel do sítě. Domácí s odpovědí neotáleli. Náladu si spravil Přibyl, po průniku do šestnáctky vyzval ke skórování Brabce, který i v obležení obránců nasměroval míč do cíle.

Čerstvě jednadvacetiletý útočník tak hned při premiérovém divizním startu za Libiš oslavil první gól ve čtvrté nejvyšší soutěži. Do ní poprvé nahlédl před třemi roky v sousedních Neratovicích.

Ve druhém poločase sice vyrovnaná hra přinášela střídavě nějaké to vzrušení před oběma brankami (před tou domácí možná o chlup častěji). S finální fází si ale tentokrát ofenzivní hráči neporadili ideálně. Rozhřešení se zápas i tak dočkal ještě před rozstřelem.

Hostující kapitán Ondřej Kail se pět minut před koncem postavil k přímému kopu z hodně ostrého úhlu. Místo očekávaného centru zakroutil míč přesně do vzdálenější šibenice. Postavou malý brankář Brožek se natahoval marně.

Podle Jíry se jeho tým popravil sám. "Šest minut před koncem nemůžeme v takto nebezpečném prostoru udělat takový faul. Ani postavení našeho brankáře nejspíš nebylo při standardce ideální. I když to bylo kopnuté výborně, měli podíl oba naši hráči," zlobil se. "Ale nebylo to pouze o nich. Měli jsme přetavit některé své možnosti, ať už Přibylem, nebo Zoubkem," dodal.

Až do nešťastného momentu přitom nehrál domácí tým v očích svého kouče špatný zápas. "Myslím, že ve druhém poločase jsme byli fotbalovější, měli už více ze hry a lépe kombinovali," řekl Jíra, který doufá v rychlou nápravu hned v příštím kole. "Jedeme dál. Doufám, že v týmu vydrží bojovná atmosféra a uděláme všechno pro to, abychom v Čáslavi ztrátu napravili."

Libiš – Letohrad 1:2 (1:1)

Branky: 24. Brabec - 20. Kabourek, 86. Kail. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 2:3. Diváci: 130.

Libiš: Brožek – Danko (58. Zbořil), Pešek, Macháček, Beneš - Přibyl, Horváth (79. Stibora), Dušek, Radler (56. Tylšar), Zoubek (79. Ohryzek) – Brabec (79. Majid).