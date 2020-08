Jako každý trenér si i Miroslav Jíra představoval start nového angažmá jinak než dvěma porážkami. Pod tou čáslavskou se podepsala skládačka několika momentů, které nakonec kormidlem zápasu pootočily ve prospěch domácích.

Prvním byla hned v úvodu neproměněná šance z největších. K potrestání penaltového faulu na Přibyla se postavil kapitán Macháček, jenže neproměnil. Za nedlouho už se míč třepetal v Brožkově síti.

Dvakrát mrzutý moment přišel navíc po situaci, na kterou se hosté předem připravovali. Jejich defenziva propadla při dlouhém autu. Další trhlinu dostala vynuceným střídáním Duška. Do zápasu přitom hosté vůbec nemohli využít Zoubka s Radlerem.

„Branka s námi zacloumala. Domácí byli ve zbytku poločasu lepším týmem, měli více ze hry,“ přiznal trenér Libiše s tím, že o přestávce měl v kabině týmu rozhodně co říct.

S nástupem do druhého poločasu mohl být spokojený. Vyrovnáním jej korunoval Přibyl, kterému po centru do šestnáctky nabíjel hlavičkující Pešek. Jenže prakticky z rozehrávky uklidil do sítě svůj volej i domácí Mlynka. Rychlá odpověď znamenala už definitivní K. O.

„Nekoncentrovaností jsme umožnili jít Čáslavi znovu do vedení,“ zlobil se kouč hostí, podle kterého šlo o klíčový moment zápasu. „Zacloumalo to s psychikou hráčů, nedokázali jsme se už dostat do potřebného tempa,“ líčil.

Ránu z milosti si pak kohouti zasadili sami. Devatenáctiletý krajní obránce Ludvíček, jehož příchod z Dukly Praha dotáhlo vedení Sokola v týdnu před zápasem, ve svém prvním startu v soutěži dospělých srazil do vlastní branky centrovaný míč.

„Myslím, že celkově máme hodně na čem pracovat. Povedl se nám sice začátek druhého poločasu, ale rychlá branka nás srazila a naše hra už pak nebyla dobrá. Ale nevzdáváme se. Nezbývá nic jiného, než dál makat,“ uzavřel Miroslav Jíra svůj pohled na zápas.

Čáslav – Libiš 3:1 (1:0)

Branky: 9. Bašek, 57. Mlynka, 68. vlastní Ludvíček – 55. Přibyl. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 6. Petrů, 83. Trekoval – 37. Brožek, 84. Přibyl. Diváci: 138.

Libiš: Brožek – Ludvíček, Pešek, Macháček, Beneš (73. Dobrovolný) – Přibyl, Horváth, Ohryzek (46. Stibora), Dušek (19. Tylšar), Zbořil (62. Majid) – Brabec.