Na úrovni čtvrté nejvyšší soutěže netypický obrázek byl k vidění v regionálním derby mezi Libiší a Brandýsem. Týmu loučícího se trenéra Hradeckého (po sezoně jde do druholigové Vlašimi) se v závěru soutěže nakupily ztráty v sestavě natolik, že nastoupil prakticky bez lavičky. V poločase pak musel z utkání odstoupit kulhající stoper a zastupující kapitán Baloun.

Domácí, kteří měli divizní příslušnost zaručenou od minulého kola, ale nabídnutou přesilovku k vítěznému gólu nevyužili. Spokojenější byli hosté i po rozstřelu, v němž se mezi neúspěšné střelce zapsali oba brankáři. Libišský Brožek (pálil do tyče) napodobil jindy neomylného kapitána Macháčka, který neproměnil hned v úvodu. Druhým mečbolem už Brandýs nepohrdl.

Pro trenéra Libiše Luboše Urbana měl i bod po výbuchu v Neratovicích svou váhu.

„V obtížných klimatických podmínkách jsme neinkasovali a neprohráli. Soupeř hrál sice druhý poločas o deseti, ale to ve fotbale samo o sobě nerozhoduje,“ hodnotil závěrečný zisk a potvrdil, že v obraně dobře organizovanému rivalovi se jeho tým dlouho nemohl dostat pod kůži. „Brandýs hrál od začátku zezadu na brejky. Do deseti bránících hráčů bylo složité se dostat. Ve druhé půli to bylo o dobývání, s nímž jsme si třicet minut vůbec neporadili,“ popisoval Urban.

Bez branek i tak zápas končit nemusel. Do vedení se paradoxně mohli dostat hosté. Už v deseti si na Peškovi vykoledovali penaltu. Brožek si ale pro Kovaříkovu střelu skvěle skočil ke své levé tyči. S blížícím se koncem přece jen narůstající tlak Libiše přinesl asi největší šanci domácích pro Očovana, po jeho voleji a reflexivním zásahu Bodláka ale míč pouze zatřásl břevnem.

„Posledních dvacet minut se mi z naší strany líbilo. Soupeř už byl uvařený a měl i štěstí. Na druhou stranu nedal penaltu. Takže spravedlivá remíza,“ uvažoval nahlas Luboš Urban.

Neúplnou sezonu na lavičce Sokola mohl hodnotit pozitivně. „Základní cíl, kterým byla záchrana, jsme splnili. Nakonec jsme předskočili i Nymburk. Takže spokojenost. Kluci si na měsíc odpočinou a pak rozjedeme přípravu, abychom začali bodovat od začátku a nedostali se do situace, kdy jsme celý rok doháněli. Nakonec se to podařilo, ale zázraky se nedějí dva roky po sobě.“

Neratovický trenér Tomáš Staněk udělal po vydařeném utkání s Libiší hned tři změny v základní sestavě a diametrálně jiný byl v Ostrově i výsledek. Domácí, kteří ještě živili teoretickou šanci na záchranu (v případě zaváhání Dobříše ve skupině A), soupeři oplatili navlas stejně podzimní potupu 0:4.

„Domácí nutně potřebovali tři body k záchraně, hráli jsme proti čtrnácti,“ nedokázali se hosté podle svého předsedy Vladimíra Kaňky srovnat s metrem rozhodčích. „Sebelepší náznak ohrožení domácí branky končil útočnými fauny, nebo offsidem. Naopak sebemenší kontakt se soupeřem u naši branky byl faul,“ postěžoval si Kaňka.

O zákroku, po kterém se po čtvrt hodině začal osud hostů naplňovat, ovšem příliš pochybovat nešlo. Novák sestřelil v rohu šestnáctky Nýbera. „Místo, abychom to domácím udělali co nejtěžší, faulujeme ve vápně hráče, který ani nesměroval k bráně,“ zamířil Kaňka s kritikou i do vlastních řad.

Kapitán Nedbalý z penalty odstartoval své střelecké odpoledne. Stejný hráč se snadnou dorážkou trefil ještě těsně před odchodem na přestávku. Ani ta hostům nepomohla.

Hned po návratu Nedbalý zkompletoval po chybě v rozehrávce hattrick. Vzápětí žluté dorazil po dalším zaváhání zadních řad ještě Vrba.

„Každý by čekal, že když už mají domácí splněno, mohli bychom si zbytek utkání zahrát v normální rovině, to se však nestalo. Obraz hry byl stále stejný. Vše vyvrcholilo vyloučením Radka Hrdého za faul. Toto utkání byla černá kaňka na z mého pohledu jinak úspěšně sezoně,“ ohlédl se Kaňka i za konečnou sedmou příčku. V porovnání s předešlým ročníkem si Neratovičtí nepatrně – o čtyři body a dvě pozice – pohoršili.

Zápas byl posledním v neratovickém dresu pro kapitána Regnera. „Za jeho přístup, nasazení a vůli obrovsky děkujeme a přejeme hodně štěstí ve fotbalové kariéře a také v rodinném životě,“ dodal Vladimír Kaňka na adresu hráče, který se pro příští sezonu stěhuje do Českého Brodu.

Pro Ostrovany měla výhra nakonec hořkou příchuť, tři body totiž brala i Dobříš a na lepší skóre se jako jediný z týmů na čtrnáctých příčkách tří českých skupin divize udržela.

Libiš – Brandýs 0:1 np

Rozhodčí: Míč. ŽK: 2:3. Diváci: 90. Libiš: Brožek – Bíba, Pešek, Macháček, Kvída – Šobr, Tylšar, Vaněk (81. Kaiser), Očovan – Hrnčíř (66. Dobrovolný), Stibora.

Ostrov – Neratovice 4:0 (2:0)

Branky: 16. z pen., 45. a 47. Nedbalý, 48. Vrba. Rozhodčí: Baum. ŽK: 1:2. ČK: 62. Hrdý (N.). Diváci: 218. Neratovice: Dědek – Vorasický, Šulc, Regner, Rejman (60. Pajkrt) – Chlumecký, Novák (46. Duch), Kalabiška (53. Hrdý), Yaroshenko – Kozák (70. Vávra), Malák (39. Moravec).