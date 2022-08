Hosté nastoupili v bráně s Michalem Brožkem, pro kterého to bylo po lednové zlomenině kotníku první utkání v letošním roce. A nezačalo úplně nejlépe, když staronová jednička už po necelé čtvrthodině marně čelila pokutovému kopu. Jenže osvědčené útočné zbraně Sokola ještě do přestávky vývoj otočily a dalšími dvěma góly zareagovaly i na vyrovnání Brodu zkraje druhé části.

Podle navrátilce Brožka bylo důležité, že tým ve vyrovnaném utkání dokázal ještě do poločasu otočit stav ve svůj prospěch a rychle odpověděl i na vyrovnání na 2:2. „Prokázali jsme, že máme dobrou kabinu a každý bojuje za druhého. Snad to dokážeme potvrdit v příštím zápase doma," přeje si gólman.

Za návrat mezi tři tyče v ostrém utkání byl pochopitelně velmi rád. „Je super, že jsem dostal šanci a důvěru od trenéra, abych si zas zachytal mistrovské utkání. Nepředvedl jsem bezchybný výkon, ale kluci mi hodně pomohli. Jsem rád, že to dopadlo vítězně, to je pro mě i pro tým to nejdůležitější," dodal.

Domácí naopak litovali, že z nadějného vstupu do utkání nakonec nevytěžili ani bod. „Začátek jsme měli velice dobrý, vytvořili si dvě šance, které jsme bohužel nedali. Prosadili jsme se až z penalty, která byla nařízená na ruku. Asi od dvacáté minuty jsme úplně přestali hrát. Soupeř byl lepší a vstřelil nám do přestávky dva góly,“ uvedl trenér Brodu Martin Frýdek.

„Podobný scénář byl i po změně stran. Opět jsme měli dobrý nástup. Čtvrt hodiny jsme soupeře nepustili za půlku a zaslouženě vyrovnali. Pak jsme však dostali branku z trestného kopu. Zde se utkání zlomilo. Libiš byla nadále nebezpečná. Ale i my měli čtyři dobré šance. Bohužel ani jednu jsme nevyužili. Libiš tak zaslouženě vyhrála,“ přiznal Martin Frýdek.

Jeho tým tak v nové sezoně na první body stále čeká. Libiš naopak potvrdila, že se na sezonu dokázala slušně vyladit a po dalším gólově bohatém představení přidala k úvodní remíze první výhru.

Český Brod – Libiš 2:4 (1:2)

Branky: 14. Sklenička z PK, 58. Kalaš – 34. Jánský, 40. Stibora, 60. Přibyl, 73. Moravec. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 4:5. Diváci: 150.

Libiš: Brožek – Macháček, Buldra, Přibyl, Stibora (81. Menčl), Jánský (81. Ciolek), Moravec (89. Lohoyda), Tsopa, Zimmermann (16. Mündl), Mlejnek, Smetana.