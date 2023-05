Co je podle vás příčinou jasných porážek v posledních třech kolech? Popravdě nevím, co se děje. Ano, máme marodku, kdy nás trápí svalová zranění a není to na týden klidu, to ale neomlouvá výsledky, jaké máme za poslední tři zápasy. Myslím si, že nás trochu svazuje postavení v tabulce a lehký tlak o udržení se v divizi.

Zápas s Kosmonosy očima trenéra Luboše Urbana

Oproti předešlému zápasu měl tento už naštěstí náboj. Rozdíl mezi námi a Kosmonosy byl na posledních dvaceti metrech. Máme podobné, možná lepší šance, ale na rozdíl od soupeře nejsme schopní dát gól. Naše chyby soupeř okamžitě trestá. Ve 24. minutě hosté měli snad první střelu na bránu a vedli. Nebylo to ani žádné přečíslení, ale špatně jsme pokryli hráče. Druhý jsme dostali z rohu. Malovali jsme si, že takové signály mají, ale zaspali jsme. Honíme pak výsledek. I když jsme prohráli a fotbal je někdy krutý, tento zápas přístupem hráčů beru, předešlé dva propadáky se nedají ani hodnotit.

Jak jste viděl zápas s Kosmonosy?

S Kosmonosy jsme do prvního gólu měli víc ze hry, držení balónu i nějaké šance, které jsme nedotáhli. Bohužel se u nás opakuje to, že dostáváme góly po centrech ze stran do vápna, a tak jsme i inkasovali první gól. Kosmonosy za první poločas měly dvě velké šance a z toho jednu proměnily, my měli šance minimálně tři, ale bohužel jsme nedali ani jednu. Druhý gól byl po rohu, kdy Kosmonosům vyšel sehraný signál. I tak jsme si vytvářeli šance, které jsme ale neproměnili. Náš problém je, že i když se dostaneme před vápno, nebo do něj, nedokážeme dát gól. Bohužel toto se s námi táhne už od minulé sezony.

Lišil se nějak výkon oproti tomu před týdnem v Kladně, kde to bylo proti silnému soupeři špatné asi po všech stránkách (1:13)?

Lišil se stoprocentně kvalitou soupeře, tím nechci Kosmonosy nějak podceňovat. Oba týmy byly lepší než my, nedělaly takové chyby jako my. Na Kladně nás zlomily rychle inkasované góly.

Máte ve hře nějakou pozitivní věc, od které se lze příště odpíchnout? Alespoň na sebevědomí by asi pomohl třeba jeden vstřelený gól, že?

Určitě i to by nám pomohlo. Ale jak jsem zmiňoval zranění, tak právě náš hlavní útočník, který dává góly, Maty Jánský je už osm zápasů mimo a další v uvozovkách střelci jako Vláďa Stibora, Tomáš Přibyl, nebo Honza Vetešník nemají štěstíčko, aby to tam padlo. Máme silná křídla, které využíváme, sílu ve středu obrany, kde máme zkušeného Pavla Macháčka a včera tam výborně zahrál Vojta Jelínek, zkušený střed Kubou Trýznou… Sám tomu nerozumím, proč se tolik nedaří, tým máme lepší než minulou sezonu.

Věříte tomu, že se ještě zvednete a zabojujete ve zbylých třech kolech o záchranu?

Bohužel pro nás teď máme těžký los a hrajeme se špičkou tabulky, z toho dva zápasy venku (na první České Lípě, doma s pátým Chomutovem a v Lounech - poznámka autora). Vlastně nám pomohla remíza mezi Slaným a Admirou B. Určitě to nevzdáme a budeme bojovat, abychom divizi v Libiši udrželi.

Zdroj: tvcom.cz

Sokol Libiš – SK Kosmonosy 0:3 (0:1)

Branky: 25. Zajíček, 54. Hrdlička, 69. Mašek. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 2:1. Diváci: 110.

Libiš: Fiala - Macháček, Jelínek, Elysberg (67. Mlejnek), Chalupa, Přibyl, Stibora, Vetešník, Trýzna, Menčl (67. Smetana), Kvída.