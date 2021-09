Libiš drancuje východ! Bodový náklad přivezla také z Trutnova

Co sto ujetých kilometrů, to jeden získaný bod. I tak by se dala shrnout úspěšnost fotbalistů Libiše v uplynulých dvou kolech divize C. A že toho nacestovali…

Fotbalisté Libiši si těsnou výhru v Náchodě zopakovali také o čtyři dny později v Trutnově. | Foto: Michal Malý

Po Náchodu los poslal svěřence trenéra Kratochvíla v úterním kole do Trutnova. A také z krkonošského podhůří se kohouti vraceli s plnou bodovou náloží. Svou třetí brankou po letním přestupu z Hostouně se o to postaral Lohoyda, který byl jediným střelcem utkání. Domácí tak nepotvrdili víkendovou výhru z Horek a pustili svého přemožitele před sebe na devátou příčku. To je posila! Moravec nemohl začít libišské angažmá lépe Přečíst článek › MFK Trutnov – TJ Sokol Libiš 0:1 (0:0) Branka: 76. Lohoyda. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 1:3. Diváci: 200. Libiš: Velek – Macháček, Šmíd, Terentiev, Přibyl (86. Stibora), Vetešník (62. Tylšar), Lohoyda (90. Kocourek), Mančl, Moravec, Šoupa, Stareček.