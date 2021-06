Pro Libiš šlo po dvou předešlých porážkách o první letošní vítězství. Pro trenéra Miroslava Jíru mělo přece jen jednu vadu na kráse, v závěru první půle a v úvodu druhé tým prohospodařil tříbrankový náskok. „Výpadek mě mrzí. Po výborném výkonu v začátku utkání jsem ho vůbec nechápal. Mohl nás stát celý zápas,“ komentoval kouč nepovedenou pasáž.

Domácí přitom vstoupili do utkání náramně. Menčl vystřelil po kombinaci několika spoluhráčů vedení hned v úvodních vteřinách. Po půlhodině hry měli kohouti k dobru už luxusní vedení 3:0. Vetešníkovi připravil gól Ratner, kterého si vedení Sokola vyhlédlo v béčku vyšehradského Slavoje. Jeden z noviců pak měl na svědomí i třetí trefu, to se po rohu dobře zorientoval stoper Šmíd.

Hosté ale utkání nezabalili. Zlobit začali především na Mělnicku velmi dobře známí hráči. Futsalový reprezentant Jiří Vokoun dvěma nájezdy do otevřené obrany mírnil ztrátu na minimum ještě do poločasu. „Byl výborný. Svým pohybem a dynamikou nám dělal problémy,“ ocenil Jíra hráče pocházejícího z Mělníka, tedy ze stejného města jako on.

Vědět o sobě dával také Miroslav Müller. Vytáhlý útočník, který zažil nejlepší ovčárské časy, ale ani jednu ze svých příležitostí nedotáhl. Přesto se hostům z Litoměřicka podařilo s přispěním podklouznutí brankáře Libiše srovnat na 3:3. „První polovina druhého poločasu byla po našem vystřídání hrůzostrašná. Nedařilo se nám podržet balon, byli jsme pod tlakem,“ mluvil Jíra o zaslouženém vyrovnání soupeře.

Ten si ale na velký obrat musel nechat zajít chuť. V 72. minutě naopak po rohovém kopu znovu udeřili domácí, konkrétně psárský Michael Šoupa, kterého Libiš zkouší na pozici stopera. Osvědčená ofenzivní dvojice Přibyl (nahrávající) a Brabec (zakončující) pak v závěru vítězství ještě dvěma brejky pojistila.

„Čtvrtá branka nás naštěstí vrátila zpátky do zápasu. Kluci se uklidnili, v závěru už jsme znovu dominovali a Štětí k ničemu nepustili,“ ulevil si trenér Libiše. „Vidět devět branek, je pro diváky určitě atraktivní. A také dobrá pozvánka na středeční derby doma s Neratovicemi,“ zmínil závěrečné červnové utkání obou týmů. Jeho výkop byl stanoven na 18:30 hodin.