Libiš - O domácí zápasy se v minulých týdnech mohli opřít, cennou venkovní výhru ale tentokrát nepotvrdili. Fotbalisté Libiše nabrali proti třetí Souši dvoubrankovou ztrátu, kterou po změně stran už jen zmírnili. Sestupové pásmo se jim tak znovu nepříjemně přiblížilo na dostřel.

FK Ostrov – TJ Sokol Libiš 1:1 (1:1) – PK 5:3. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Totální propadák. Z naší strany prakticky není co hodnotit. Asi jsme se na utkání špatně vyspali,“ mluvil o po všech stránkách nevyvedeném utkání trenér Libiše Luboš Urban. „Je to škoda. Nepotvrdili jsme body vydolované na Motorletu. Čtyři zápasy do konce jsme si zbytečně trochu zkomplikovali život.“