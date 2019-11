„Důležité vítězství podpořené velkou bojovností, výborným výkonem brankáře Brožka a efektivitou v zakončení,“ viděl zápas spokojený trenér Libiše Luboš Urban.

Polaban nezačal úplně špatně. Ale chybělo to hlavní – gól. A ten dal chvíli před poločasem hostující celek. Jan Vetešník vyšperkoval svůj třetí podzimní start za áčko Libiše a první v základní sestavě hned dvakrát. Skóre otevřel ve své třetí nebezpečné pozici hlavou, po změně stran přidal druhý zásah přesným zakončením centru od Šobra. „Jsem rád, že jsem se hned chytil,“ těšilo devatenáctiletého útočníka, který se vrací po půl roce, kdy laboroval s přetrhanými vazy v koleni.

Třetí gól přidal po dalším vydařeném brejku Peter Očovan. Až ten přinesl hostům definitivní uklidnění. Zdramatizování zápasu totiž předtím opakovaně odvracel Brožek, při střele Maříka i za pomocí tyče.

„Dvacet minut jsme měli soupeře na talíři, oni čekali, co s nimi provedeme. Měli jsme dva náznaky šancí, ale bez úspěchu. A pak jsme zase po jedné chybě branku dostali,“ láteřil trenér poražených Jan Buryán. „Po dvaceti minutách hry jsme zase čekali my, co s námi provede soupeř. Ten se dostal do brejkové situace po našem podklouznutí a byl z toho první gól,“ popsal důležitý moment utkání kouč.

Trenér nymburského mužstva byl pochopitelně hodně rozladěný. „Byl to pro nás nejdůležitější zápas podzimní části soutěže a my jsme ho nezvládli. Za mě obrovská nespokojenost, takhle se o záchranu nehraje,“ zlobil se na celý tým šéf nymburské lavičky.

Před zápasem dělily oba celky v tabulce tři body, nyní už mají Libišáci na svého středočeského rivala šest bodů k dobru.

Nymburk – Libiš 0:3 (0:1)

Branky: 40. a 57. Vetešník, 81. Očovan. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 3:2. Diváci: 150.

Libiš: Brožek – Bíba, Pešek, Macháček, Kvída – Šobr (86. Přibyl), Škoda (61. Vaněk), Tylšar (70. Beneš), Stibora – Vetešník (72. Vetešník), Očovan (83. Dušek).