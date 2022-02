„První poločas hrálo devět nevytížených hráčů áčka. Místo běhání v lese dostali možnost za béčko. Klasičtí hráči béčka nastoupili až ve druhé půli,“ přiblížil trenér Libiše už v poločase (4:0) poměrně jednostrannou záležitost.

Hosté z Mělnicka na lavičce zdaleka takové možnosti neměli. Ve druhé půli tak skóre nadále narůstalo. Na jakém čísle se zastavili, si ani samotní hosté nebyli zcela jistí. Zatímco trenér tipoval devítku, staronový brankář Velek měl pocit, že jich bylo ještě o dva víc.

„Bylo nás dohromady jen patnáct. Jsme nadále decimovaní nemocemi a covidovou situací. Ač někteří hráči nemají nemoc jako takovou, karantény, absence a zaskakování v práci nám dělá situaci složitou. Ještě jsme se ani jednou nepotkali v kompletním složení,“ posteskl si Kratochvíl.

Zápas měl pro jeho tým hlavně kondiční rozměr. Na druhou stranu ale potěšila nabídka od vedení soupeře na jeho zopakování, tentokrát už jen s béčkovou sestavou. „Líbil se jim náš přístup i hra. Mělo to fragmenty toho, co bychom chtěli. V aktuálním složení to ale nejde hrát celých devadesát minut,“ poznamenal kouč Libiše s tím, že šlo o podobný stav jako týden předtím na Aritmě. „Odtrénujeme sice v nějakém počtu, ale pokud vám v zápase chybí páteř mančaftu, je to těžké,“ dodal.

Asi nejlepší ilustrací jeho slov je nasazení jednoho z potenciálních přírůstků na soupisce. Ač je Jihočech Marek Smetana, testovaný v zimě i Velvary, křídelním hráčem, proti Bohemce musel zaskočit na stoperu. „Nebyla jiná možnost,“ pokrčil rameny Kratochvíl.

Velmi dobře se podle něj jeví i zvažovaná výpomoc z Dukly Praha – ex-neratovický mládežník Petr Helík. Kritickou situaci v brankovišti po zranění Brožka by mělo vyřešit setrvání Patrika Velka, který už měl namířeno zpět do Motorletu. Všichni tři mají podle Kratochvíla potenciál pro základní sestavu.

