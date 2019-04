„Skvělé vítězství nad asi nejfotbalovějším mužstvem v soutěži, po skvělém týmovém výkonu,“ těšil se trenér Libiše Luboš Urban. Nadšený byl nejen z výsledku. Na úrodnou půdu padl bouřlivější pohovor, který vedl s hráči po nezdaru v Nymburku. Mužstvu prý ukázal, jak se bojuje o záchranu.

Také s Ostrou to bylo drama až do konce. Závěr hrací doby přinesl po gólu na každé straně, nastavení pak ve stejném poměru červené karty.

Domácí od 51. minuty strážili hubené vedení. Stibora se poblíž rohu šestnáctky uvolnil, a přestože při nápřahu uklouzl, napálil míč nechytatelně do nejvzdálenějšího rohu branky. Pět minut před koncem se kohouti dostali z kleští soupeře znovu k rychlému protiútoku, který levý obránce Kvída zakončil s chladnokrevností velkého střelce - 2:0.

Okamžitě po rozehrávce si Poběrežský vykoledoval na Macháčkovi penaltový faul. Více než snížení po neomylné exekuci kapitána Vobořila mohlo Libišské mrzet zbytečné vyloučení autora úvodního gólu.

Druhou žlutou Stibora obdržel ve třetí minutě nastavení po nedodržení vzdálenosti při rozehrávce u rohového praporku hostí. Sokol tak nedohrál v plném počtu potřetí z posledních čtyřech kol, kdy čelil i stejnému počtu pokutových kopů. „Penalta byla, na rozdíl od předešlých, o kterých jsem měl velké pochybnosti,“ zmínil kouč Libiše. Vyloučení ho mrzelo s hlavně ohledem na příští zápas na půdě vedoucí Hostouně.

Nad vším ale pochopitelně převládala spokojenost s první jarní výhrou v základní hrací době. „Výborně organizovaného a po vápno hrajícího soupeře jsme snad až na jednu šanci ve druhém poločase do ničeho nepustili. Bylo to o plnění obranných povinností. Máme za to hezký víkend,“ mnul si ruce Urban.

Po závěrečném hvizdu se červenal ještě brankář hostů Keller, který svou frustraci ventiloval zakopnutím míče. „Jsem přesvědčený, že duel jsme si prohráli naprosto sami. Jednak jsme si nechali dát úvodní laciný gól střelou z dálky, ale hlavně proto, že jsme byli málo nebezpeční,“ viděl hlavní příčiny porážky trenér Ostré Pavel Jícha. „Naše kombinační hra se mi líbila, ale bohužel jen po vápno soupeře. Z herní dominance, kterou jsme v utkání měli, musíme vytvořit daleko více zakončení a brankových příležitostí. Řešení, která jsme vybírali ve finální fázi, byla většinou ta nejméně vhodná,“ řekl k zápasu kouč poražených.

Předsedovy kulatiny bez bodů

V Neratovicích bylo rozhodnuto už v poločase, ale zcela ve prospěch jiného týmu, než by předpokládali domácí diváci a postavení soupeřů v tabulce. Na tom, že třicetiny slavící předseda klubu Vladimír Kaňka nedostal jako dárek body, se podepsala především špatná defenziva.

Absence distancovaných Regnera s Chlumeckým, kteří patří dlouhodobě k základním stavebním kamenům obrany, se podle něj projevily jedním z nejhorších výkonů posledních let. „Nehrála roli ani tak nesehranost jako laxnost,“ objasnil Kaňka den otevřených dveří, kterými poslední tým tabulky nepohrdnul.

S prvním trestem přišel po necelé půlhodině Omovie. Na střelu do tyče zareagoval pohotověji než obránci a k vidění byla i oslavná salta. Sotva po pěti minutách se Dědek mohl na spoluhráče před sebou zlobit znovu. Dvojice hostů se přesilou ve středu obrany prokombinovala až do kuchyně a brankář Neratovic už tahal záchranou brzdu marně – 0:2.

Zřejmě definitivní hřebík do neratovické rakve zatloukl v nastavení první půle po rohu hlavičkující Hradecký. Žlutomodří sice vyhráli druhý poločas, ale jen těsně. Ještě před gólovými dorážkami Yaroshenka a Vorasického ale uklidil míč z trestňáku do sítě Mařík. Žádné velké drama se tak nekonalo.

Svěřenci trenéra Tomáše Staňka, kterého při pobytu v zahraničí na lavičce tentokrát zastoupil asistent Petr Stanislav, tak prodloužili čekání na výhru už na čtyři kola. Čelo tabulky jim podobně jako před rokem uniká. Aktuální ztráta na vedoucí Hostouň činí už jedenáct bodů.

„Určitou šanci se zápasem ještě něco udělat jsme měli v začátku druhé půle, stejně jako v Hostouni jsme ale nedali. Za stavu nula-čtyři už to bylo trápení,“ dodal Vladimír Kaňka, kterého porážka mrzela o to víc, že tým nenavázal na solidní výkon z minula, byť to ani u lídra výsledkově neklaplo. „Znovu se ukázalo, že zápasy, v nichž jsme favoritem, dlouhodobě neumíme, což nás pak stojí lepší umístění.“

Tatran zimující s pouhými devíti body se druhou výhru v řadě odrazil ode dna a přepustil poslední místo. „Kromě úvodních dvaceti minut, kdy si domácí vytvořili nějaké šance, jsme byli lepším týmem. Výhra mohla být i vyšší, ale jsme velmi spokojeni. Odpoutali jsme se z posledního místa, čímž jsme splnili prvotní cíl,“ radoval se po vítězném zápase trenér rakovnického Tatranu Radek Polášek.

Libiš – Ostrá 2:1 (0:0)

Branky: 50. Stibora, 85. Kvída - 87. Vobořil z pen. Rozhodčí: Průcha. ŽK: 4:6. ČK: 90. Stibora – Keller. Diváci: 115.

Libiš: Libiš: Brožek – Kvída, Macháček, Pešek, Bíba – Šobr, Vaněk (87. Machač), Tylšar, Hrnčíř (70. Dobrovolný) – Stibora, Stejskal.

Neratovice – Tn Rakovník 2:4 (0:3)

Branky: 65. Yaroshenko, 70. Vorasický - 27. Omovie, 33. Novák, 45.+1 Hradecký, 50. Mařík. Rozhodčí: Štěřík. ŽK: 2:1. Diváci: 130.

Neratovice: Dědek - Vorasicky, Pajkrt, Gazdík, Stýblo - Rejman, Kalabiška (46. Kozák), Kokoška, Duch, Barták (46. Yaroshenko) – Moravec (73. Novák).