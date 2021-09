„Nám chybí v kádru i zkušenost některých hráčů, nejsou tak vyhraní, jak bychom si asi představovali. Je to pro ně něco nového, stále se učí. Postupem času budou pevnější v kramflecích. Musíme přidat i na fyzičce, i když ta se bude během podzimní části dohánět těžko. Doufejme, že přivezeme body z Náchoda,“ uzavřel své hodnocení Miroslav Kratochvíl.

Jeho náhradník Velek kapituloval v nastaveném čase, kdy po nezištné přihrávce pohodlně skóroval zkušený exligista Radzinevičius. „Při hře vabank vedla k vyrovnání možná jediná šance Šoupy, ale nepodařilo se,“ popsal závěr trenér Kratochvíl, kterému se tak nesplní záměr udělat z libišského hřiště nedobytnou tvrz. „Určitě je to škoda, ale zkušený soupeř měl svou kvalitu, byl velmi dobrý na balonu,“ uznal Kratochvíl.

„Útočník byl o vteřinku dřív u míče a dokázal si ho píchnout kolem mě. Červená nejspíš po právu,“ komentoval Michal Brožek své druhé vyloučení v kariéře. Zápas viděl celkově jako velmi vyrovnaný. „Bohužel se nám nedaří tyto zápasy vyhrávat. Věřím, že to kluci zlomí v příštím zápase proti Náchodu,“ dodal Brožek.

Onu osudovou chybu udělal jako první právě jeho tým. Po neproměněné velké šanci na obou stranách během první půle Severočeši pohnuli bezbrankovým stavem nedlouho po změně stran. Domácí se mohli právem držet za hlavu. Do smrtícího kontru soupeře vyslali bídně rozehraným rohovým kopem. Místo ohrožení hostující brány se míč po pár vteřinách třepetal v síti bezmocného Brožka. „Kluci, kteří měli roh na starosti, rozehráli úplně něco jiného, než měli,“ vrátil se kouč Libiše k momentu, po kterém přišel tvrdý trest.

„Věděli jsme, že to může být taktické utkání o jedné chybě, jednom gólu. A taky se tak stalo, když nepočítám druhý v závěru, který byl už jen korekcí výsledku,“ uvedl k utkání trenér Libiše Miroslav Kratochvíl.

Fotbalisté Sokola Libiš (v modrém) porazili v domácím utkání 6. kola divize C Benátky nad Jizerou 2:1. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

První vyhrání, z kapsy vyhání. V Libiši to pod trenérem Miroslavem Kratochvílem zatím platí. Sokolové ve třetím zápase pod jeho vedením doma přepustili body Velkým Hamrům. Hosté o osudu utkání osmého kola divize C rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Jedním z klíčových momentů bylo i vyloučení domácího brankáře Brožka.

