„Chtěli jsem být od začátku aktivní, což jsme asi i byli. Bohužel naše produktivita směrem k soupeřově bráně byla nulová. Šance tam byly. Za první poločas kopeme deset rohů. Z toho jsme ohrozili gólmana tak dvakrát třikrát. Moravec neprostřelí z jasné situace, Tylšar zpoza vápna trefí protihráče už ve skoro prázdné bráně,“ mluvil po utkání trenér Miroslav Kratochvíl o váznoucí produktivitě.

Vylepšit se ji nepodařilo ani poté, co hostující brankář Barták zahrál rukou před šestnáctkou a musel předčasně do sprch. Jenže jeho náhradník se ihned zaskvěl zlikvidovaným přímým kopem a s čistým štítem dochytal i čtyřminutové nastavení. To už převaha domácích připomínala více křeč.

„Byli jsme dneska bezzubí. Kdybychom hráli ještě zítra, tak asi gól nedáme. Možná jediná naděje byl ten přímý kop poté, co hrál gólman venku, náhradní to ale chytil. Tam kdybychom se chytili, tak věřím, že by to bylo lepší, ale bohužel,“ smiřoval se s porážkou trenér Kratochvíl.

Kouč vítězů: Pro domácí kruté

Jeho protějšek si oddechl, že se venku podařilo nahradit body ztracené před týdnem doma. „Pro nás velice cenné tři body. Pro domácí relativně kruté. Ale dneska nám víc přálo štěstí,“ řekl kouč Čáslavi Jakub Svoboda.

„První poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Domácí kopali několik rohů a zatlačili nás. Zvolili jsme dnes jednoduchou taktiku – vycházet ze zabezpečené obrany a hrát na brejkové situace, protože jsme věděli, že tam mám rychlé hráče schopné přejít jeden na jednoho a vyřešit to ve vápně soupeře. To se i dvakrát povedlo, byl to fajn dvougólový polštář v poločase. Pro domácí to bylo až moc kruté,“ vrátil se do prvního poločasu, kdy se výsledek zrodil.

Také podle Svobody byl jedním ze zlomových okamžik chycení přímý kop bezprostředně po vyloučení. „Umístěnou střelu chytil krásným stylem. Závěrečných asi dvacet minut už z naší strany nebylo příliš o fotbal, jen o posouvání a vykrývání prostorů, bojovnosti a udržení míče někde mimo dosah. To se, řekl bych, relativně povedlo. Domácí tam měli možná dvě vyložené šance. Jednu kopli nad, druhou hlavou.

Libiš – Čáslav 0:2 (0:2)

Branky: 19. a 45.+1 Hannich. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 2:3. ČK: 66. Barták (Č.). Diváci: 135. Libiš: Velek – Macháček, Šmíd (78. Menčl), Kocourek, Přibyl, Moltaš, Moravec (46. Vetešník), Tylšar (46. Lohoyda), Mlejnek, Smetana (78. Dobrovolný), Dušek.