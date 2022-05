Pokud by utkání končilo v 90. minutě, počítali by hosté v Poříčanech nenejvýš nějaké ty šrámy. Body by měli všechny, protože v té době ještě drželi poslední díl z náskoku 3:1, vystřeleného během úvodní půlhodiny. Nastavení ale první venkovní zisk Sokola v odvetách očesalo.