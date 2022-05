„Jsme zklamaní z toho, co se ve druhé půli stalo. Počítali jsme s bodovým ziskem. Bohužel jsme odešli s prázdnou, navíc se skóre, které je opravdu alarmující,“ komentoval vysokou porážku trenér Sokola Miroslav Kratochvíl.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Vystřízlivění z domácí výhry bylo o to citelnější, že ještě v poločase takovému debaklu zdaleka nic nenasvědčovalo. „Poté, co jsme do poločasu dvakrát vedli, jsme opravdu mysleli na dobrý výsledek a body. I myslím, že i pro domácí to bylo překvapení, že jsme ze standardních situací udeřili,“ vrátil se do dění zápasu trenér Libiše.

„Odhodlání, důsledná hra a pohyb ale zůstal v kabině a nedokázali jsme na to reagovat. Domácí byli silní na balonu. Mají vyrovnané hráče z lavičky i základu, a to rozhodlo,“ mínil Kratochvíl.

Podobný výpadek jeho tým na jaře nepostihl poprvé. Katem se tentokrát stal útočník Jan Černý. Dvakrát ukázal obráncům záda, další dva góly přidal hlavou. Podle kouče Sokola stojí za nevyrovnanými výkony doma – venku nadále velmi početná marodka. „Máme mimo sedm hráčů, z toho čtyři ze základní podzimní sestavy, což je pro nás velký problém.“

FOTBALOVÉ STŘÍPKY: Rajnoch dostal sedm zápasů. A uklízečka na plac!

Velké Hamry - Libiš 7:2 (2:2)

Branky: 50., 55., 73. a 76. Černý, 11. Linka, 23. Šohaj, 59. Štěpánek - 2. a 17. Vetešník. ŽK: 0:3. Diváci: 120.