Přestože žluto-modří odskočili hned v úvodních minutách, zápas podle asistenta Michala Voljanského jednoduchý nebyl. Po jeho skončení byl k výkonu ve druhém poločase i poměrně kritický. „V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, dominovali jsme na míči i v pohybu a zaslouženě dali dva góly. Druhý poločas byl ale tragický a s fotbalem to nemělo nic společného. Jako kdyby niko nechtěl vyhrát,“ popsal kouč Voljanskij obrat ve výkonu, kterému podle něj nezamezili ani střídající hráči: „Pro mě to je zklamání. Místo, aby dokázali, že mohou hrát od začátku, tak bohužel.“

K výsledkově zvládnutému utkání přispěl gólem a asistencí domácí záložník Daniel Duch. „Po delší době jsem měl světlejší momenty. Snad to bude pokračovat,“ byl rád autor trefy na 2:0. Také on cítil, že ve druhém poločase už to nebyla až taková jízda. „První poločas jsme zvládli a měli i rezervu, druhý jsme hráli spíš na pohodu a klid a nikam se nehrnuli. Občas z toho pramenily nějaké ztráty. Celkově jsme ale zápas zvládli,“ převážila spokojenost nad plným bodovým ziskem.

Neratovice – Chomutov 3:0 (2:0)

Branky: 5. Vorasický, 27. Duch, 63. z pen. Rejman. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 2:3. Diváci: 150.

