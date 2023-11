/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvakrát dokázali odpovědět na vedoucí gól soupeře, potřetí už se to fotbalistům Neratovic nepodařilo. Z libeňského království pražského Meteoru tak neodvezli v předposledním podzimním dějství divize B ani bod.

Divize B - 14. kolo: Meteor Praha - FK Neratovice-Byškovice (3:2), 5. 11. 2023 | Foto: Jan Sláma

Podle trenéra Neratovic Pavla Janečka byly za další venkovní ztrátou tři hrubé chyby, které soupeř potrestal. Tu nejviditelnější a nejbolestivější udělal ve druhém poločase brankář Měsíček. Při zpracování malé domů mu míč odskočil a při odkopu na dlouhou nohu nastřelil Michálka, který střelou do prázdné brány rozhodl.

Planá naděje v závěru poločasu, Mělník nakonec od favorita schytal ranec

Pro brankářskou jedničku šlo o nepříjemnou připomínku srpnového pohárového klání s Mostem. Obdobný kiks předcházel jedinému gólu a vyřazení. Vybráno s podobnými momenty na dlouho dopředu, jak tehdy v Neratovicích věřili, ale zkušený gólman ještě neměl.

„Z jednoduché pozice trefil domácího hráče,“ vytýkal trenér Janeček situaci, která hosty podle jeho slov v nedělním dopoledni položila.

Pozápasová slova trenéra Neratovic Pavla Janečka:

Zdroj: Youtube

Zareagovat už v poslední dvacetiminutovce skutečně nedokázali – jak se jim to povedlo hned dvakrát v první půli. To penaltu odpískanou v úvodu po faulu Kima vynuloval Šimkovský, kterému to v posledních kolech padalo z přímých kopů. Na Meteoru uchvátil bombou do vzdálenější šibenice téměř od postranní čáry.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Když pak Pražanům vrátil vedení Kordiak, stihl už v nastavení prvního poločasu upravit skóre do rovnovážného stavu Stárek. Druhý poločas ale přinesl hostům další venkovní zklamání. Vniveč přišel výkon, který byl podle kouče až na zmíněné chyby jinak celkem slušný. „Herně jsme byli lepší, drželi jsme balon, dostávali jsme se do šancí. Dneska nás pohřbil brankář,“ měl jasno lodivod Neratovic.

Do posledního letošního zápasu doma s béčkem Admiry Praha žlutomodří půjdou s už třináctibodovou ztrátou na první Chomutov…