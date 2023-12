Předposlední domácí utkání podzimu ukrojilo sotva deset minut… Martin Šobr zkřížil ve středu hřiště cestu jednomu ze soupeřů, náraz kost na kost nevěštil nic dobrého. „Špatně zahraná standardka a šlo to do rychlého protiútoku, který jsem chtěl na půlce zastavit. Akorát jsme byli oba v rychlosti proti sobě a trefili jsme se holeň na holeň,“ vrátil se vytáhlý útočník či křídlo žlutomodrých do smolného okamžiku.

Ihned po něm věděl, že je zle. „V tu chvíli, jak to prasklo, tak jsem věděl, že to mám zlomený. Naivně jsem chtěl vstát, ale to už nešlo,“ vybavil si svou možná nejtrpčí žlutou, kterou ještě dostal za faul. Vyšetření pak potvrdilo: je to zlomené.

Nyní má za sebou už měsíc se sádrou přes celou levačku, jinak čarovnou. A čtyři týdny, kdy víceméně pouze leží. „V současné chvíli už noha vypadá poměrně lépe, bolest už tam není jako první týden. Problémem je jen samotná aplikace injekcí do břicha,“ přiblížil čtyřiadvacetiletý hráč současný stav s vírou, že to nejhorší má snad již za sebou.

„Prvních čtrnáct dní jsem to kousal dost špatně, jelikož jsem nebyl schopný sám vstát z postele. A teď už jenom počítám dny, kdy mi sádru sundají,“ přiznal. Vyhlídky návratu na hřiště jsou ale zatím v mlze: „Nedokážu říct a ani mi nebylo řečeno, na jak dlouho to vypadá.“

Pro hráče pendlujícího v kariéře mezi Neratovicemi a Libiší jde o druhý vážnější úraz v poslední době. Na startu sezony 2021/2022 jej na více než půl roku vyřadily poškozené vazy v levém koleni. Současné zranění má za vážnější, za nějakého smolaře se ale nepovažuje.

Zbytek podzimního snažení spoluhráčů dosledoval prostřednictvím přenosů na internetu. Na dálku tak viděl porážku 2:3 na Meteoru i domácí vítězství 3:1 nad béčkem Admiry. Oba zápasy poměrně vystihly celý podzim, v němž byli Neratovičtí doma bezchybní, ale venku bodově strádali. „Řekl bych, že doma máme potřebné sebevědomí hrát fotbal po zemi, kombinovat a jít si za vítězstvím,“ nabídl vysvětlení Martin Šobr.

Ztráta na neporažený Chomutov je sice třináctibodová, druhý Újezd má ovšem parta trenéra Janečka na dostřel. „Ztrácíme tři body na druhé místo, kde bychom určitě chtěli na konci sezony být, případně ještě zkusit potrápit Chomutov a bodově se přiblížit,“ nastínil ideální jarní scénáře druhý nejlepší střelec mužstva. Během podzimu se střelecky prosadil čtyřikrát, ve druhém kole řídil dvěma góly výplatu pro Kladno, ve čtvrtém přispěl k ještě výraznějšímu výprasku Hřebče a týden nato otevřel skóre při porážce v Chomutově.

Podívejte se v sestřihu na oba góly Martina Šobra do sítě Kladna:

Zdroj: Youtube

„Z mého pohledu čtyři góly dobré, ale věřil jsem na víc po odehraných pěti kolech,“ přiznal s tím, že spokojený není ani s celkovým časem na hřišti, čítajícím v průměru jen něco málo přes poločas v každém utkání. „Vnímám to tak, že pokud se stihnu vrátit na trávník před začátek druhé poloviny sezony, tak chci dokázat, že mám na větší minutáž,“ připomněl jednu z motivací k návratu na trávník, který je jeho hlavním novoročním přáním. „Záleží na tom, kdy budu bez sádry, abych mohl začít rehabilitovat a pomalu se do toho dostávat zpět,“ uzavřel.