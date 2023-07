Předpokládám, že ve vašem příchodu hrál hlavní roli trenér Pavel Janeček, s nímž se znáte z Velvar…

Přesně tak. Známe se spolu už dlouho z Velvar. Když mi zavolal, že tu nemají brankáře a jestli bych jim šel pomoct, tak přestože jsem byl v Zápech, řekl jsem, že půjdu.

Měníte ČFL za divizi. Tak není to krok zpět?

Není. Jsou tady ambice na postup do třetí ligy. I z toho důvodu jsem sem šel, abych pomohl se do třetí ligy dostat. Uděláme pro to maximum.

Jak jste se během asi zatím krátké doby v přípravě stačil v novém prostředí rozkoukat?

Až je to neuvěřitelné, ale přijde mi, že jsem zapadl strašně rychle. Kluci mě v kabině hned vzali. Cítím se jako doma. Super.

Bylo to znát i v utkání, kdy jste si spoluhráče v obraně dirigoval už jmenovitě…

Pro mě jako gólmana je strašně důležité naučit se jména co nejrychleji. Hned během prvního zápasu je už musí znát, aby to mohl řídit a dirigovat. Bez toho to nejde. Kdyby gólman nemluvil, je to práce na nic.

Nula v generálka proti týmu z ČFL vás musí hodně těšit…

Určitě těší. Jsme spokojení. Kluci hráli fantasticky, hlavně obrana. Nikoho tam nepustili a já v podstatě žádnou práci neměl. Za mě značka ideál.

Jak jste vnímal Neratovice jako soupeře, když jste se s nimi v minulosti za Velvary přetahovali?

Když jsme tady tenkrát hrávali s Velvary, byl to vždycky velký den. Neratovice patřily ke špičce. Zápasy byly vždycky plné soubojů, mělo to náboj. Bylo to fotbalově krásný.

Velvary jsou pro vás už uzavřenou kapitolou?

Složitá otázka (zamyslí se). Je to složité. Velvary jsou pro mě srdcová záležitost. Kvůli určitým lidem to tam bohužel nebylo, jak by to myslím být mělo. Z toho důvodu jsem pryč. Ale mrzí mě to. Strašně.

Jaro jste strávil v Zápech. Jak hodnotíte toto angažmá?

Jaro v Zápech bylo super. Zápy jsou velmi kvalitní mančaft. V kabině byla super parta. Všechno tam funguje.

Trenér Janeček mi potvrdil, že na vás bude spoléhat jako na brankáře číslo jedna. Berete to tak, že přicházíte jako ten, na kterém to má stát?

Beru. Beru i tu zodpovědnost za mančaft, aby to zezadu fungovalo. Nějaký tlak na mě určitě v tomto směru vyvinutý bude. Jsem na to připravený a nebojím se toho.