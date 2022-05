„Moc teď netrénuji kvůli práci, což mě mrzí a jde to na mě znát. Doufám, že si teď všechno zase sedne a bude to tam padat,“ doufá a moc dobře si uvědomuje, že právě kvůli gólům do Neratovic v zimní přestávce jako druhý nejlepší střelec soutěže přicházel.

K podzimním třinácti zásahům přidal tři hned v úvodních dvou jarních kolech. Pak ovšem přišel zásek. Některé zápasy byl navíc nucený vynechat poté, co mu přes noc zničehonic oteklo koleno.

„Upřímně mě štve, že mi to tam nepadá. Útočník má dávat góly a tím být platný týmu. Ale to mi teď moc nevychází, snad jsem to protrhl,“ slibuje si.

Otázkou ovšem je, zda už přece jen není pro Neratovice příliš pozdě. Most se totiž během slabších chvilek Brunclíkovy družiny dostal na jaře nejen na první místo, ale také do čtyřbodového trháku.

„Teď už bude hrozně těžké dohnat Most. Měli jsme dost šancí se jich udržet a případně zase předskočit. To je fotbal. Budeme doufat do posledního kola, ale zase buďme realisté,“ smiřuje se Halbich s tím, že jaro nemusí skončit podle plánu. Ten původní zněl totiž tak, že v posledním kole pojedou Neratovice právě do České Lípy už s postupem v kapse a on na zápas dostane volno…