„Vyhodnotil jsem si vše s klidnou hlavou a zvolil jsem Český Brod, kde jsou kvalitní hráči, a velkou roli také hrálo to, že mě oslovil pan Frýdek, se kterým jsem se potkal už v Loko Vltavín. To pro moje rozhodnutí také hrálo velkou roli,“ připomněl dřívější spolupráci s vicemistrem Evropy z roku 1996.

Kromě známého trenéra se mu na Brodu líbí také jeho ambice, které jsou o poznání jinde než v případě po podzimu poslední Libiše. „Chtějí hrát vršek tabulky. Jsem přesvědčený, že tým na to je a musíme to jen dokázat,“ mluví již o novém působišti. Za něj odehrál první přípravné zápasy hned po skončení podzimních mistráků a proti béčku Bohemky se dokonce zapsal i mezi střelce, v letošní zápasové premiéře ale ještě kvůli zranění chyběl.

Podívejte se: V Libiši vládl domácí dorost, lídr přeboru bral druhé místo

„Trošku jsem s tím laboroval už na podzim a řešil to s fyzioterapeutem přes volno. Bohužel se mi v zadním svalu po vpichu akupunkturní jehly udělal hematom. Takže teď mám dva týdny klidový režim a následně doufám, že bude vše v pořádku a zapojím se do plné přípravy a připravíme se na zbytek sezony,“ přiblížil.

Několik vět ztratil také o Libiši, kde strávil po příchodu z Velvar sezonu a půl. Blyštivé momenty střídaly ty šedivé. V závěru loňského jara svými góly pomohl definitivně zajistit divizní jistotu i pro příští ročník, ten načal pohárovým hattrickem do sítě třetiligového Kolína, jenže ve čtrnácti mistrovských startech pak zavěsil jen třikrát, což jen na útočníka přece jen málo.

„V Libiši to bylo strašně na houpačce. Když jsem přišel, tak se nám docela dařilo, ale momentálně jsme skončili na posledním místě. Byl jsem tam spokojený po lidské stránce. Měli jsme super trenéra, který byl lidský a dokázal vytvořil skvělou partu. Ale nebyl jsem spokojený po sportovní stránce,“ ohlédl se a objasnil, proč hledal novou výzvu. Na odchodu byl prý už na začátku aktuální sezony. „Ale chtěl jsem dohrát ještě půl roku v Libiši, abych neodcházel v rozběhlé sezoně. Klukům a trenérovi přeji jen to nejlepší a doufám, že se jim boj za záchranou podaří,“ vzkázal.

Obrazem: Neratovice odehrály první přípravný zápas, navrch měly Zápy

Proč se Libiši podle něj podařilo na podzim posbírat pouhých deset bodů (osmý Brod má 21)? „Myslím, že v letním přestupním období se nepodařilo doplnit kádr, jak bychom asi potřebovali. Žádná velká posila nepřišla. Špatnou zprávou pak pro nás bylo, když se zranili nějací hráči, kteří byli na hřišti potřeba,“ nabízí příčinu nelichotivých výsledků.

Sám si pak uvědomuje, že i on mohl přispět více. „Gólů je samozřejmě málo. Bohužel i důsledkem toho je místo, na jakém se Libiš nachází. Doufám, že teď v novém působišti gólů bude mnohem více,“ přeladil už do budoucnosti. Ta mu chystá návrat do Libiše hned ve druhém jarním kole. „Bude to pro mě normální zápas, v Libiši jsem nepůsobil tak dlouho jako třeba v Neratovicím. Nejspíš si s někým napíšu, ale jinak to z mojí strany nebude nijak jiné. Samozřejmě budu chtít vyhrát a když dám gól, tak by to byl nejlepší scénář (usmívá se),“ uzavřel komentářem k březnovému vzájemnému utkání.

Zimní fotbalový kalendář 2023: S kým a kde hrají v přípravě celky z Mělnicka?