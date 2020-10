„Zazpívali jsme si, doufám, že nás nikdo neviděl,“ snažil se po utkání brankář Neratovic Lukáš Dědek odlehčit jinak spíše ponurou atmosféru bez diváků.

Vyrovnané utkání dvou týmů s podobnou bilancí výher a porážek rozhodl jediný gólový okamžik.

Gombáš vnikl v 80. minutě neohroženě do šestnáctky soupeře, kde jej k zemi strhnul hostující Vávra. Rozhodčí Kožár střet bez váhání vyhodnotil jako penaltový. Kapitán Chlumecký udržel nervy a poslal brankáře na opačnou stranu.

Od domácích šlo o ojedinělou střelu na branku v průběhu druhého poločasu. Od úvodního hvizdu se sice snažili diktovat tempo utkání. Překonat připravenou obranu se ale dařilo jen výjimečně. K zásadnějšímu ohrožení branky se dostal ještě před přestávkou Dohnalík, v nadlouho jediné větší šanci ale hlavičkoval po rozehraném rohu z bezprostřední blízkosti do břevna.

„Těžký zápas. Oba týmy na sebe byly dobře připravené. Byla to spíš taktická bitva a boj na těžkém terénu,“ vystihl Dědek utkání.

V závěru poločasu naznačili své možnosti také na brejky spoléhající hosté. Domácí pozlobil především Lukeš, který svou druhou střelou rovněž otřel o brankovou konstrukci.

Blízko vedení byla návštěva od Ohře také okolo 70. minuty. Střídající Záhoř zcela nehlídaný na penaltě nezaměřil cíl, stejně jako po chvíli jeden z jeho spoluhráčů po chybě v rozehrávce soupeře. Tečku za hostující snahou udělalo marné reklamování penalty poté, co se Vorasický při hlavičce opřel do jednoho z protihráčů.

Neratovičtí měli po hluché pětiminutovce to nejhorší za sebou. Po čtyřce na Meteoru rozšířili počet čistých kont na šest a na výhru tentokrát stačila i jediná branka. „Když to spočítám na vyložené šance, asi by zápasu slušela spíš remíza. Bojovností jsme se ale dostali do šance, následoval faul a penalta,“ ohlížel se Dědek.

Trenér přerušení vítá

Covidem-19 vynucenou nejméně dvoutýdenní přestávkou veškerých soutěží přečká jeho tým v lepší polovině tabulky. Daleko víc ale hráče pochopitelně zajímá, co bude následovat. „Těžko dneska hodnotit fotbal, když všichni vidíme, co se děje, a do zápasu jdete s tím, že bude následovat pauza. Pokud by se začalo za dva týdny hrát, tak jedině dobře,“ zmínil Lukáš Dědek.

Trenér Jiří Brunclík, podle kterého vyhrál remízový duel šťastnější tým, na přestávce našel i plus. „Potřebujeme se dát zdravotně dohromady. Budu se opakovat, ale máme strašně zraněných, a absence jsou na výkonu znát," objasnil poté, co musel Rejmana střídat už po pěti minutách.

Neratovice – Louny 1:0 (0:0)

Branka: 81. z pen. Chlumecký. Rozhodčí: Kožár. ŽK: 1:3.

Neratovice: Dědek - Dědek – Vorasický, Chlumecký, Pajkrt, Novák – Šobr, Duch, Gobmáš (86. Tampír), Malák (76. Martinec), Rejman (6. Kozák) – Dohnalík.