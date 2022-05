O plusovém bodu zvenku nemohla být ani řeč, tahle ztráta naopak může v konečném účtování pořádně mrzet. Uvědomují si to samozřejmě i v neratovické kabině. Trenér Jiří Brunclík neskrýval po dvou dobrých zápasech rozčarování.

„Strašně těžce se to hodnotí. Nechali jsme tu dva body. Vedeme dva-nula proti deseti a ještě dokážeme o ten výsledek přijít…,“ nebylo mu do čeči poté, co tým doslova odmítl tři body. Po necelých 35 minutách o nich na stadionu pochyboval asi málokdo.

Žlutomodří totiž záhy a hned dvakrát využili přesilovku, která se jim naskytla poté, co Vokurka hasil z pozice posledního hráče vlastní kiks brankářským zákrokem.

Jenže sotva odezněla radost z gólů Klobásy a Pavlíka, kteří si navzájem vyměnili i asistence, zapsal se do střelecké listiny tentokrát nedobrovolně i další neratovický hráč. Zkušený zadák Pávek přičísl roh do vlastní sítě a zadělal na malér. Ten po změně stran dokonal penaltový zákrok brankáře Dědka, který při výběhu na míč složil jednoho ze soupeřů.

„Nevím, co k tomu říct. Tohle jsou ty detaily, které nás budou na konci mrzet. Neustále si o něčem říkáme, ale tohle je totálně výsměch. Pojďme zpátky na zem, už asi posedmé, a pracovat. Jinak se tu můžeme plácat po zádech, že hrajeme o postup, ale přijde mi, že jen v hlavě,“ zlobil se kouč, jehož tým nepotrestal podle představ sobotní první domácí zaváhání Mostu. V tabulce na něj po hubeném zisku bod ztrácí.

Louny – Neratovice 2:2 (1:2)

Branky: 37. vlastní, 56. Šimeček - 28. Klobása, 34. Pavlík. Rozhodčí: Pena. ŽK: 4:3. ČK: 21. Vokurka (L.). Diváci: 205.