„Celý zápas jsme byli lepší. Zaznamenali jsme jednoznačné vítězství, i když do šedesáté minuty to byly trochu nervy,“ shrnul utkání trenér hostů Pavel Janeček, podle kterého jeho tým herně dominoval už během prvního poločasu. Na rozdíl od druhého to ale ještě nedokázal vyjádřit střelecky.