Venku to zase nevyšlo. Fotbalisté Neratovic prohráli v zápase 7. divizního kola ve Štětí 0:1. O jedinou branku utkání se ve druhém poločase postaral domácí Pavel Fary.

Štětí v utkání potvrdilo nebývale skvělý vstup do sezony. V jejím dosavadním průběhu inkasovalo pouze čtyři góly, což je vůbec nejméně ze všech účastníků skupiny B. Překonat se jej nepodařilo ani doma stoprocentním Neratovicím.

V prvním poločase, na šance (v utkání jich nebylo moc) i herně zcela vyrovnaném, měl k pokoření Čížka asi nejblíže po hlavičce na zadní tyči kapitán Chlumecký, expšovecký gólman se ale překonat nenechal. Na druhé straně chvíli předtím Měsíček hasil hodně totožnou situaci.

Ve druhém poločase to téměř dvacet minut vypadalo, že zápas přece jen vezmou do své režie hosté. Územní převahu i tu na míči ale ukončil „blesk z čistého nebe“ před opačnou brankou. Asi nejnebezpečnější hráč Štětí Pokorný vyslal z šestnáctky nepříjemnou skákavou střelu, brankářem Měsíčkem vyražený míč Fary uklidil do sítě.

Domácí gólem našli pevnou půdu pod nohama a po pěti minutách mohlo být s hosty ještě hůř, kdyby Zezula z voleje neorazítkoval pouze břevno. Na to na druhé straně zaťukal utaženou střelou po rozehraném rohu i střídající Gombáš. Když pak Vokoun z přímého kopu ze slibné pozice těsně minul, přestál jeho bývalý klub i závěrečný tlak a mohl slavit cenné tři body.

Právě Jiřímu Vokounovi tak návrat do míst, kde strávil sedm předešlých sezon, zhořkl. "Opakuje se takový náš klasický scénář venku," připomněl rozlišnou bilanci s domácími zápasy. "Zápas rozhodl samozřejmě gól. Ale i naše útočná fáze, neměli jsme de fakto nic. Vypadalo to na remízové utkání. Štětí dalo gól, my bohužel ne," smutnil. A jak vnímal roli soupeře bývalého klubu? "Návrat bohužel pro mě skončil prohrou. Jinak to bylo v pohodě. Nějaké řeči proběhly. Ale to já neřeším."

Štětí – Neratovice 1:0 (0:0)

Branka: 67. Fary. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 56. Obrtrlík, 69. Mikina, 78. Lána, 94. Pokorný – 84. Chlumecký, 91. Šimkovský, 93. Kibal. Diváci: 250. Střely na branku: 4:3, mimo: 3:8. Ofsajdy: 2:3. Rohy: 5:8. Fauly: 18:17.