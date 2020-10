/FOTOGALERIE/ Gólová exploze, reklama na divizní fotbal! Aktéři utkání sedmého kola skupiny B mezi Meteorem Praha a Neratovicemi se po bezbrankovém poločase před nedělním obědem pořádně rozparádili. Radost ze sedmibrankové přestřelky měli ovšem pouze Pražané. Soupeři připravili po výsledku 4:3 druhou podzimní porážku v řádné hrací době a dotáhli se na něj v tabulce.

Divize, 7. kolo: Meteor Praha (v zeleném) - Neratovice (4:3) | Foto: Jan Sláma

Pro nezaujatého skvělá podívaná. Trenéra poražených Jiřího Brunclíka pochopitelně těšit nemohla. Příčinu porážky hledal v prvním poločase a vstupu do druhého. „První poločas soupeře jasně válcujeme, na střely na bránu jsme vyhráli snad deset jedna, ale nedáme gól. To rozhodlo. Do druhého jsme přišli jako mistři světa. Po gólu byl soupeř jasně lepší a my neustále jen dotahovali,“ vrátil se do utkání.