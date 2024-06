V neratovické skupině čtvrté nejvyšší soutěže je mezi dvěma soutěžními ročníky živo. Právě do béčka vedení soutěží v zatím ještě „pracovní verzi“ zařadilo na jaře třetiligové Karlovy Vary.

Tradiční klub ze západu Čech, nosící jméno Slavia, sestoupil jako horší z celků na předposledních místech. Poslední Přepeře mají jít do céčka a Králův Dvůr do áčka. Odtud byla předběžně přeřazena do béčka dvojice Mariánské Lázně – Sokolov. Neratovičtí se tak daleké cesty na západ Čech nejspíš nezbaví ani po pádu Chebu.

Přijít mají naopak o největší regionální derby. Brandýs totiž figuruje ve společnosti hlavně východočeských soupeřů skupiny C – k nelibosti trenéra Michala Voljanského: „Uvidíme, jestli se zítra náhodou ještě něco nestane, ale pokud ne, osobně budu zklamaný, do skupiny C jsem nechtěl,“ přiznal.

Pro vedení Neratovic nejde úplně o překvapení: „Měli jsme již nějaké takové zprávy. Uvidíme, zda se stanou ještě nějaké změny," počkal by s hodnocením předseda Vladimír Kaňka.

Kromě polabského rivala, kam navíc v pauze zamířili hned tři neratovičtí hráči v čele s bývalým kapitánem Vorasickým, se žlutomodří „zbavili“ postupujícího Chomutova a sestupujícího tria Nespeky, Louny a Cheb.

Nováčkové z nižších soutěží jsou dva - Přední Kopanina byla po čase opravdovým vládcem Prahy, když kromě přeboru (pošesté) vyhrála i tamní pohár Teskahor Cup. Třetiligovému Ústí nad Labem se do divize probojovala mládež.

Definitivní podobu jízdního řádu nové sezony dá čtvrteční aktiv, který se koná od 17.30 hodin v Praze.

Chystané obsazení divize B pro sezonu 2024/2025

FK Meteor Praha VIII

FC VIKTORIA Mariánské Lázně

FK Admira Praha B

SK Kladno

FK Baník Sokolov 1948

FK Ústí nad Labem

SK Slaný

FC Slavia Karlovy Vary

SK Český Brod

FK Ostrov

FC Přední Kopanina

FK Olympie Březová

SK Újezd Praha 4

TJ SK Hřebeč

FK Neratovice-Byškovice

SK Štětí