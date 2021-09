Co se o půli událo v kabině černobílých? „Jelikož všichni v první půli podali podprůměrný výkon a byli si toho vědomi, tak tentokrát bylo zapotřebí kluky motivovat a zvednou jim psychiku. Udělal jsem změnu v rozestavení, což se ukázalo pro vývoj druhého poločasu jako klíčové."

„V prvním poločase jsme podali nejhorší výkon sezony a zcela zaslouženě prohrávali. Do druhého nastoupil zcela jiný Brandýs a během třiceti minut otočil vývoj zápasu na svoji stranu," uvedl trenér vítězů Martin Zamazal.

Zatímco v Neratovicích bylo o vítězi rozhodnuto, v Kladně, které hostilo Most/Souš, byl zápas napínavý až do konce. Neskutečně bojující domácí byli proti lídrovi za útočnou kvalitu odměněni vítěznou brankou na 4:3 v 86. minutě. Neratovickým to přihrálo dvoubodový náskok na čele, přestože právě s Mostem utrpěli ve třetím kole svou zatím jedinou porážku. Od té doby už ale ztratili pouze remízou v Českém Brodě.

Ve druhém poločase se připomněl nejlepší podzimní střelec Neratovic Klobása, jenž „propíchl“ do sítě centr od brankové čáry. Skóre pečetil v poločase střídající Radosta, zakončující k tyči nacvičenou standardní situaci v podání Ducha.

„I přes jednoznačný výsledek se nám potvrdilo očekávání těžkého utkání. Louny předvedly svoji kvalitu. Nám se naštěstí podařilo dát rychlý gól, který nás uklidnil," hodnotil asistent trenéra Neratovic Michal Voljanskij a chválil týmový výkon. „Celý mančaft utkáním žil a zaslouženě jsme vyhráli. Chtěl bych vyzdvihnout práci celého týmu, jak od první do devadesáté minuty makal a chtěl zvítězit.“

Tenhle pohled se fotbalistům Neratovic asi hned tak neomrzí. Po osmi kolech se vyhoupli do čela divizní skupiny B. Kromě další čtyřbrankové domácí výhry, tentokrát nad Louny, pomohla i porážka do té doby vedoucího Mostu v Kladně.

