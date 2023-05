Nejdelší cesta k soupeři v sezoně nebyla marná. Fotbalisté Neratovic na jaře podruhé loupili body venku. Chebské Hvězdě připravili po výsledku 1:2 druhou porážku v řadě. Branky vítězů zařídili Valenta a Dobiáš, domácí pak už jen snížili.

Neratovičtí porazili Cheb i podruhé v sezoně, tentokrát 2:1. | Foto: Jan Sláma

Podle asistenta neratovického trenéra šlo o zasloužené vítězství, byť po těsném výsledku. Daleká cesta nebyla v jeho očích jedinou příčinou náročného utkání. Za už poměrně teplého počasí se totiž hrálo na umělé trávě.

„Bylo to bojovné až do konce. Škoda, že máme další tři čtyři gólové příležitosti a neproměníme, to je obrovská škoda. Musíme na tom víc zapracovat a být v tom stoprocentní,“ našel Lukáš Soudek protentokrát jen kosmetickou vadu na kráse.

Neratovice, které dorazily na západ Čech v roli favorita, zmrazily domácí výběr ve 45. minutě, kdy se prezentoval úspěšným šatňákem Patrik Valenta. Pro hosta z Velvar šlo o premiérou trefu v novém týmu.

Podle chebského trenéra Jana Beneše šlo o daň za výkon jeho mužstva. „První poločas z naší strany nebyl dobrý,“ uznával. „Veškeré odhodlání poprat se o nějaký bodový zisk zůstal v kabině,“ narážel chebský trenér na klíčové rozdíly mezi týmy.

Hvězda však nedokázala zachytit ani vstup do druhého poločasu, kdy hostům zařídil dvoubrankové vedení Nikolas Dobiáš. Odvděčil se tak za návrat do základní sestavy po čtyřech kolech.

„Do druhého poločasu jsme udělali pár změn, dostali se do hry, ale opět po sérii malých zbytečných chyb jsme dostali gól,“ zklamaně poznamenal Beneš k druhé brankové radosti hostů.

A právě druhá inkasovaná branka Hvězdu fotbalové probudila. Navíc v 60. minutě ji navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou po přímém kopu Lukáš Komberec. V závěru domácí vsadili vše na jednu kartu, ale kýženého vyrovnání se nedočkali.

„Přesvědčili jsme se, že hrát třicet či čtyřicet minut nestačí,“ upozorňoval závěrem Beneš. Hostující Lukáš Soudek chválil především osmnáctiletého Jakuba Brejchu, který v bráně úspěšně zaskočil za absentujícího Malinu (problémy se zády). „Zvládl to úplně famózně na to, že je to ještě dorostenec. Přispěl k zaslouženým třem bodům, za které jsme velice rádi,“ dodal asistent Pavla Janečka před téměř tříhodinovou cestou zpět…

Hvězda Cheb – FK Neratovice-Byškovice 1:2 (0:1)

Branky: 60. Komberec – 45. Valenta, 53. Dobiáš. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (85. Luboš Kompit). Diváci: 120.

Cheb: Mácha – Plíhal (80. Pánik), Hucl, Netrval, F. Kompit (46. L. Kompit) – Janda (73. Mouhafidi), Kraus, Hrotek (46. Anděl), Znak – Komberec, Kubinec.

Neratovice: Brejcha – Kalabis, Chlumecký, Kühnel, Nerger, Duch (66. Tokar), Buriánek, Dobiáš (90. Štěpánek), Šobr (46. Pavlík), Gombáš (61. Freisler), Valenta.